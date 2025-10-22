Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: "MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul" - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați.

Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul de a promova în prima ligă.

Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”

Victor Pițurcă a făcut referire și la declarațiile ministrului Ionuț Moșteanu, cel care a spus că MApN nu va mai putea finanța echipa de fotbal care se află în liga secundă.

Cu toate acestea, Pițurcă a anunțat că abia în primăvară ar urma să înceapă discuțiile cu adevărat, deoarece ministrul se confruntă în acest moment cu probleme mai importante:

“Actualul ministru (n.r. – Ionuț Moșteanu) a dat niște declarații vizavi de Steaua, încurajatoare, pozitive. Ăsta e adevărul, MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal și Steaua va trebui să meargă pe investiții private.