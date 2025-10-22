Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: "MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”

Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”

Publicat: 22 octombrie 2025, 23:44

Comentarii
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul

Victor Pițurcă / Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul de a promova în prima ligă.

Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”

Victor Pițurcă a făcut referire și la declarațiile ministrului Ionuț Moșteanu, cel care a spus că MApN nu va mai putea finanța echipa de fotbal care se află în liga secundă.

Cu toate acestea, Pițurcă a anunțat că abia în primăvară ar urma să înceapă discuțiile cu adevărat, deoarece ministrul se confruntă în acest moment cu probleme mai importante:

“Actualul ministru (n.r. – Ionuț Moșteanu) a dat niște declarații vizavi de Steaua, încurajatoare, pozitive. Ăsta e adevărul, MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal și Steaua va trebui să meargă pe investiții private.

Reclamă
Reclamă

Atunci sigur că echipa ar putea să promoveze și să revină în prim-planul fotbalului românesc. Asta am fi vrut să discutăm cu ministrul. Urmează, în perioada următoare, în primăvară. Sunt lucruri mai grave la nivel de țară, la nivel politic. Nu cred că se poate discuta în această perioadă despre Steaua. Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun. Lucrurile sunt simple, trebuie să vină un privat sau mai mulți care să investească în Steaua.

Acum 2-3 ani se întâmpla acest lucru, puteau să vină investitorii americani, am vorbit cu comandantul, care a spus că i-a transmis domnul Ciucă că nu e momentul acum, că știi ce s-a întâmplat cu Becali și așa mai departe. Deci nu și-a dorit domnul Ciucă acest lucru.

În perioada următoare, din ce am înțeles de la comandant, că au fost oameni care și-au dorit să investească dar condițiile contractuale erau de așa natură încât au fugit. Cereau bani mulți, se puneau clauze să vină cu banii dar să conducă ministerul. Ce deducem de aici? Că nu se vrea. Se primeau ordine tot din politic”, a declarat Victor Pițurcă, în emisiunea “Spirit Stelist”.

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
23:18
LIVE SCOREReal Madrid – Juventus 0-0. Seară de foc în Champions League. Bayern, Liverpool și Chelsea fac spectacol
23:01
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani”
22:26
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor
21:55
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna
21:37
Antrenorul Bolognei are emoții înaintea meciului cu FCSB: “E normal”
21:34
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!