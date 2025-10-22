Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: "MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul" - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați.
Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul de a promova în prima ligă.
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”
Victor Pițurcă a făcut referire și la declarațiile ministrului Ionuț Moșteanu, cel care a spus că MApN nu va mai putea finanța echipa de fotbal care se află în liga secundă.
Cu toate acestea, Pițurcă a anunțat că abia în primăvară ar urma să înceapă discuțiile cu adevărat, deoarece ministrul se confruntă în acest moment cu probleme mai importante:
“Actualul ministru (n.r. – Ionuț Moșteanu) a dat niște declarații vizavi de Steaua, încurajatoare, pozitive. Ăsta e adevărul, MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal și Steaua va trebui să meargă pe investiții private.
Atunci sigur că echipa ar putea să promoveze și să revină în prim-planul fotbalului românesc. Asta am fi vrut să discutăm cu ministrul. Urmează, în perioada următoare, în primăvară. Sunt lucruri mai grave la nivel de țară, la nivel politic. Nu cred că se poate discuta în această perioadă despre Steaua. Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun. Lucrurile sunt simple, trebuie să vină un privat sau mai mulți care să investească în Steaua.
Acum 2-3 ani se întâmpla acest lucru, puteau să vină investitorii americani, am vorbit cu comandantul, care a spus că i-a transmis domnul Ciucă că nu e momentul acum, că știi ce s-a întâmplat cu Becali și așa mai departe. Deci nu și-a dorit domnul Ciucă acest lucru.
În perioada următoare, din ce am înțeles de la comandant, că au fost oameni care și-au dorit să investească dar condițiile contractuale erau de așa natură încât au fugit. Cereau bani mulți, se puneau clauze să vină cu banii dar să conducă ministerul. Ce deducem de aici? Că nu se vrea. Se primeau ordine tot din politic”, a declarat Victor Pițurcă, în emisiunea “Spirit Stelist”.
- Replica lui Piţurcă după ce Dragomir a spus că “adevărata Steaua” e a lui Becali: “Federaţia şi Liga au greşit”
- OFICIAL | Bogdan Lobonţ e OUT! Echipa s-a despărţit de el după ce a ajuns pe ultimul loc
- Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri
- Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!
- Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!”