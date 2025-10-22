Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” - Antena Sport

Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el.
Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum AntenaSport a anunțat în urmă cu câteva zile, jucătorii Legiei Varşovia au insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe bancă, în ciuda rezultatelor slabe din ultima vreme. Fostul selecționer a fost convins de jucători să rămână.
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia
La conferința de dinaintea partidei din Conference League, cu Șahtior, Edi Iordănescu a declarat că Legia trece printr-un moment extrem de delicat. Echipa ocupă locul nouă în campionat, cu 15 puncte acumulate după 11 runde. În Conference League, polonezii au debutat cu un eșec, 0-1 cu Samsunspor.
„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, sunt mereu așa. Da, acesta nu este niciun moment bun, nici ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți ca un antrenor, dar, de obicei, nu mă simt confortabil cu asta.
Acum nu sunt într-o situație confortabilă pentru că nu obținem succesele pe care ni le dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și, cu siguranță, am dreptate să pun clubul și echipa pe primul loc. E normal, corect. După ultimul meci, am cerut să mă întâlnesc cu conducătorii.
Mă bucur că acest club este condus de oameni foarte competenți, inteligenți și onești. Mi-am arătat disponibilitatea de a lua cea mai bună decizie pentru echipă și club. Acestea au fost discuții foarte lungi, cu analize complexe.
Există un lucru important despre care cred că toată lumea ar trebui să știe în ceea ce privește cooperarea și contractul meu cu Legia. Nu pot intra în detalii, este normal. Am venit aici pentru provocări și pentru a lupta pentru trofee.
„Am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de 10 ori mai mult”
Nu m-am uitat la bani. Nu au existat negocieri privind salariul. Nu exista niciun motiv să lupt pentru câteva mii de euro când am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de zece ori mai mult. Este adevărat. Trebuie să spunem adevărul și să nu ne fie frică de el.
Aceasta este realitatea. Restul contractului este foarte complex, profesional. Am avut o discuție lungă, deschisă, la fel ca din primul moment în care am venit la Varșovia. Sunt sigur că așa va fi până la sfârșitul șederii mele la Legia. Eram pregătit pentru orice decizie când vine vorba de interesele clubului.
Nu este ușor pentru mine, deoarece sunt un antrenor tânăr cu un viitor mare în față, dar interesele clubului ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc. A fost decizia Legiei. Nu pot intra în prea multe detalii, dar am o concluzie clară despre ce s-a întâmplat acum”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.net.
