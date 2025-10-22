Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani”

Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani”

Publicat: 22 octombrie 2025, 23:01

Comentarii
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: Nu m-am uitat la bani”

Edi Iordănescu, în timpul unui meci / Profimedia

Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum AntenaSport a anunțat în urmă cu câteva zile, jucătorii Legiei Varşovia au insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe bancă, în ciuda rezultatelor slabe din ultima vreme. Fostul selecționer a fost convins de jucători să rămână. 

Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia 

La conferința de dinaintea partidei din Conference League, cu Șahtior, Edi Iordănescu a declarat că Legia trece printr-un moment extrem de delicat. Echipa ocupă locul nouă în campionat, cu 15 puncte acumulate după 11 runde. În Conference League, polonezii au debutat cu un eșec, 0-1 cu Samsunspor.  

„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, sunt mereu așa. Da, acesta nu este niciun moment bun, nici ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți ca un antrenor, dar, de obicei, nu mă simt confortabil cu asta. 

Acum nu sunt într-o situație confortabilă pentru că nu obținem succesele pe care ni le dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și, cu siguranță, am dreptate să pun clubul și echipa pe primul loc. E normal, corect. După ultimul meci, am cerut să mă întâlnesc cu conducătorii. 

Reclamă
Reclamă

Mă bucur că acest club este condus de oameni foarte competenți, inteligenți și onești. Mi-am arătat disponibilitatea de a lua cea mai bună decizie pentru echipă și club. Acestea au fost discuții foarte lungi, cu analize complexe. 

Există un lucru important despre care cred că toată lumea ar trebui să știe în ceea ce privește cooperarea și contractul meu cu Legia. Nu pot intra în detalii, este normal. Am venit aici pentru provocări și pentru a lupta pentru trofee. 

„Am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de 10 ori mai mult”

Nu m-am uitat la bani. Nu au existat negocieri privind salariul. Nu exista niciun motiv să lupt pentru câteva mii de euro când am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de zece ori mai mult. Este adevărat. Trebuie să spunem adevărul și să nu ne fie frică de el. 

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă

Aceasta este realitatea. Restul contractului este foarte complex, profesional. Am avut o discuție lungă, deschisă, la fel ca din primul moment în care am venit la Varșovia. Sunt sigur că așa va fi până la sfârșitul șederii mele la Legia. Eram pregătit pentru orice decizie când vine vorba de interesele clubului. 

Nu este ușor pentru mine, deoarece sunt un antrenor tânăr cu un viitor mare în față, dar interesele clubului ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc. A fost decizia Legiei. Nu pot intra în prea multe detalii, dar am o concluzie clară despre ce s-a întâmplat acum”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.net. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Fanatik.ro
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
23:57
Real Madrid – Juventus 1-0. Bellingham a adus victoria pe Bernabeu. Liverpool s-a distrat la Frankfurt. Toate rezultatele
23:47
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus
23:44
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”
22:26
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor
21:55
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna
21:37
Antrenorul Bolognei are emoții înaintea meciului cu FCSB: “E normal”
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 4 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League 5 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 6 Cristi Chivu a surprins pe toată lumea și a lămurit situația: “Nu mi-a venit alt cuvânt, sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!