Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” - Antena Sport

Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum AntenaSport a anunțat în urmă cu câteva zile, jucătorii Legiei Varşovia au insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe bancă, în ciuda rezultatelor slabe din ultima vreme. Fostul selecționer a fost convins de jucători să rămână.

Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia

La conferința de dinaintea partidei din Conference League, cu Șahtior, Edi Iordănescu a declarat că Legia trece printr-un moment extrem de delicat. Echipa ocupă locul nouă în campionat, cu 15 puncte acumulate după 11 runde. În Conference League, polonezii au debutat cu un eșec, 0-1 cu Samsunspor.

„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, sunt mereu așa. Da, acesta nu este niciun moment bun, nici ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți ca un antrenor, dar, de obicei, nu mă simt confortabil cu asta.

Acum nu sunt într-o situație confortabilă pentru că nu obținem succesele pe care ni le dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și, cu siguranță, am dreptate să pun clubul și echipa pe primul loc. E normal, corect. După ultimul meci, am cerut să mă întâlnesc cu conducătorii.