Laporta tună și fulgeră după eliminarea Barcei: „O rușine istorică” Nu l-a uitat nici pe Kovacs

FC Barcelona se pregătește să facă plângere la UEFA după dubla cu Atletico Madrid din sferturile UEFA Champions League din cauza arbitrajelor. Nu doar jucătorii Barcei și-au exprimat furia după meci, ci și Joan Laporta.

Președintele Barcelonei a început încă din loja stadionului Wanda Metropolitano când i-a reproșat unui oficial UEFA ceea ce se întâmpla pe teren.

Laporta face plângere la UEFA

La jumătate de zi după partidă, discursul lui Laporta nu s-a schimbat. Din contră. În timpul unei vizite pentru Trofeo Conde de Godó, Laporta atacat din nou arbitrajul. Nu a uitat nici de Istvan Kovacs, arbitrul de la meciul tur.

„În primul rând, vreau să felicit Atlético Madrid. Dar asta nu schimbă cu nimic faptul că arbitrajul de ieri, atât cel din teren, cât și VAR-ul, a fost o rușine. Ce ni s-a întâmplat este de neacceptat. Și în tur am fost dezavantajați clar: nu ni s-a dat un penalty evident și am rămas în zece după o fază care era de galben, nu de roșu, pentru că Giuliano nici măcar nu avea controlul mingii. Eliminarea aceea ne-a afectat enorm.

A fost o dublă în care deciziile de arbitraj ne-au lovit constant. Și în retur au fost faze greu de acceptat: Eric García nu era ultimul apărător, Koundé putea interveni. Arbitrul dăduse galben, dar VAR-ul l-a întors din decizie. Golul lui Ferran era perfect valabil, penalty-ul la Olmo era clar, iar faultul asupra lui Fermín este revoltător: i-au deschis buza pe toată partea superioară, iar apoi i-au dat cartonaș lui Gavi… Băiatul suferea în timp ce era cusut, și tot nimic. Așa ceva nu e normal.