Legendar! Kylian Mbappe a depășit recordul lui Cristiano Ronaldo în Champions League - Antena Sport

Legendar! Kylian Mbappe a depășit recordul lui Cristiano Ronaldo în Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 28 ianuarie 2026, 22:59

Kylian Mbappe / @uefachampionsleague

Kylian Mbappe a confirmat miercuri seară că se află la cel mai bun sezon din carieră, reușind să puncteze din nou într-un meci de UEFA Champions League pentru Real Madrid.

Atacantul francez a înscris în deplasarea de la Lisabona și l-a surclasat pe legendarul Cristiano Ronaldo, într-un clasament al golurilor marcate în faza grupelor.

Kylian Mbappe, cele mai multe goluri în faza grupelor Ligii Campionilor

Kylian Mbappe și-a surclasat idolul Cristiano Ronaldo, după ce a marcat iarăși pentru Real Madrid în grupa principală de UEFA Champions League.

Francezul a deschis scorul miercuri seară în disputa de la Lisabona, contra Benficăi și a ajuns la cota 12 în actuala ediție a Ligii Campionilor. El a devenit astfel cel mai important marcator din faza grupelor, din istoria competiției.

Precedentul record îi aparținea lui Cristiano Ronaldo, care punctase de 11 ori în sezonul 2015/2016. În acea stagiunea, era formatul vechi al competiției, cu șase partide în faza grupelor.

