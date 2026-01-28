Legendar! Kylian Mbappe a depășit recordul lui Cristiano Ronaldo în Champions League - Antena Sport

Kylian Mbappe a confirmat miercuri seară că se află la cel mai bun sezon din carieră, reușind să puncteze din nou într-un meci de UEFA Champions League pentru Real Madrid.
Atacantul francez a înscris în deplasarea de la Lisabona și l-a surclasat pe legendarul Cristiano Ronaldo, într-un clasament al golurilor marcate în faza grupelor.
Kylian Mbappe, cele mai multe goluri în faza grupelor Ligii Campionilor
Kylian Mbappe și-a surclasat idolul Cristiano Ronaldo, după ce a marcat iarăși pentru Real Madrid în grupa principală de UEFA Champions League.
Francezul a deschis scorul miercuri seară în disputa de la Lisabona, contra Benficăi și a ajuns la cota 12 în actuala ediție a Ligii Campionilor. El a devenit astfel cel mai important marcator din faza grupelor, din istoria competiției.
Precedentul record îi aparținea lui Cristiano Ronaldo, care punctase de 11 ori în sezonul 2015/2016. În acea stagiunea, era formatul vechi al competiției, cu șase partide în faza grupelor.
‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️
Kylian Mbappé supera el LEGENDARIO registro de Cristiano Ronaldo.
12 goles de Mbappé en sus 7 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2025-26.
11 goles de Cristiano en sus 6 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2015-16. pic.twitter.com/xUOucUk5A6
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
- Nebunie în ultima etapă de Champions League! Real Madrid, PSG și Inter pică în afara primelor opt. Rezultatele serii
- Borussia Dortmund – Inter 0-2. Echipa lui Cristi Chivu va juca play-off pentru optimi
- Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona – Copenhaga
- A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona – FC Copenhaga
- Vlad Dragomir, gol fabulos în Champions League! Reacţia englezilor după execuţia superbă: “A fost decis deja”