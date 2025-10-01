Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: "Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005" - Antena Sport

Galatasaray nu s-a ferit să profite de victoria uriașă obținută în fața lui Liverpool în cea de-a doua etapă de Liga Campionilor, scor 1-0. Cei care se ocupă de administrarea rețelelor sociale ale turcilor i-au ironizat pe “cormorani” și au făcut două aluzii care îi vor înfuria cu siguranță pe fanii campioanei din Anglia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Galatasray au făcut o primă referire la victoria lui Liverpool contra lui AC Milan din finala UCL din 2005 de la Istanbul, după care au făcut un joc de cuvinte cu sloganul bine cunoscut al englezilor, și anume “You’ll never walk alone” (n.r. Nu veți merge niciodată singuri).

Cum a fost ironizată Liverpool de la Galatasaray

Imediat după fluierul final care a consemnat victoria lui Galata, fiesta “cimbom” a început atât pe teren, cât și pe rețelele sociale. Una dintre primele postări de după meci pe contul de X (fosta platformă Twitter) al turcilor a surprins un mic vapor cu însemne ale lui Liverpool pe el, peste care apare emblema celor de la Galatasaray.

Your only miracle in Istanbul still remains 2005. pic.twitter.com/oLLS6ZQCyX

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2025

Videoclipul respectiv a fost acompaniat de mesajul: “Singurul vostru miracol din Istanbul rămâne 2005“, aluzie la meciul fabulos câștigat de Liverpool în acel an după ce a revenit de la 0-3 contra lui AC Milan și s-a impus la penalty-uri în finala UCL.