Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: "Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: “Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005”

Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: “Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005”

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 9:08

Comentarii
Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005

Jucătorii lui Galatasaray, după victoria uriașă cu Liverpool / Profimedia

Galatasaray nu s-a ferit să profite de victoria uriașă obținută în fața lui Liverpool în cea de-a doua etapă de Liga Campionilor, scor 1-0. Cei care se ocupă de administrarea rețelelor sociale ale turcilor i-au ironizat pe “cormorani” și au făcut două aluzii care îi vor înfuria cu siguranță pe fanii campioanei din Anglia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Galatasray au făcut o primă referire la victoria lui Liverpool contra lui AC Milan din finala UCL din 2005 de la Istanbul, după care au făcut un joc de cuvinte cu sloganul bine cunoscut al englezilor, și anume “You’ll never walk alone” (n.r. Nu veți merge niciodată singuri).

Cum a fost ironizată Liverpool de la Galatasaray

Imediat după fluierul final care a consemnat victoria lui Galata, fiesta “cimbom” a început atât pe teren, cât și pe rețelele sociale. Una dintre primele postări de după meci pe contul de X (fosta platformă Twitter) al turcilor a surprins un mic vapor cu însemne ale lui Liverpool pe el, peste care apare emblema celor de la Galatasaray.

Videoclipul respectiv a fost acompaniat de mesajul: “Singurul vostru miracol din Istanbul rămâne 2005“, aluzie la meciul fabulos câștigat de Liverpool în acel an după ce a revenit de la 0-3 contra lui AC Milan și s-a impus la penalty-uri în finala UCL.

Reclamă
Reclamă

La doar câteva minute distanță, cei de la Galatasaray au continuat ironiile și au postat o fotografie cu MIlos Kerkez, descumpănit, privind jucătorii turcilor cum se bucură. Această postare a avut atașat următorul text: “Nu veți merge niciodată singuri (n.r. You’ll never walk alone), dar uneori vă întoarceți fără niciun punct“, o altă aluzie, de această dată la aluzie și imnul echipei lui Arne Slot.

După meciul de pe Rams Park decis de golul lui Victor Osimnhen din penalty, Liverpool și Galatasaray se află la egalitate de puncte în grupa unică UCL. Pentru englezi, următorul meci este tot în deplasare, la Eintracht Frankfurt acasă, în timp ce formația din “țara semilinii” va da peste Bodo/Glimt tot pe teren propriu.

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
8:47
Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu
8:31
VIDEOBernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat în sferturi la China Smash. Victorie mare și pentru Eduard Ionescu
8:30
Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei
8:11
Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: “E o linie foarte subţire”
0:25
Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român
0:00
Inter – Slavia 3-0. Echipa lui Cristi Chivu s-a distrat pe teren propriu. Galatasaray, victorie uriaşă cu Liverpool
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!” 6 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”