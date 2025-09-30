Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kairat Almaty - Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Kairat Almaty – Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă
LIVE SCORE

Kairat Almaty – Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 20:55

Comentarii
Kairat Almaty – Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă

Mbappe şi Vinicius / Profimedia

Cea de-a doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor debutează astăzi, 30 octombrie, iar meciurile puse la dispoziție sunt extrem de interesante. În aceeași seară, Real Madrid, Liverpool, Inter sau Bayern se vor lupta pentru victorie, însă există și alte meciuri extrem de interesante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chelsea o întâlnește pe Benfica, în ceea ce reprezintă revenirea lui Jose Mourinho pe Stamford Bridge. În plus, partida dintre Atletico Madrid și Eintracht Frankfurt se anunță și ea spectaculoasă, ținând cont că cele două formații au marcat în total 11 goluri etapa trecută.

LIVE SCORE | Real Madrid deschide “balul” în etapa a doua din Liga Campionilor

Min. 52: Kairat Almaty – Real Madrid 0-2! Kylian Mbappe a realizat dubla, cu o scăriţă superbă, şi a ajuns la 4 goluri marcate în actuala ediţie de UEFA Champions League.

Min. 25: Kairat Almaty – Real Madrid 0-1! Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty în Kazahstan.

Min. 1: A început meciul.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start în Kairat Almaty – Real Madrid

  • Kairat Almaty: Kalmyrza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado – Mrynskiy, Kasabulat, Arad, Gromyko – Jorginho, Satpaev
    Antrenor: Rafael Urazbakhtin
  • Real Madrid: Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Garcia – Mastantuono, Ceballos, Tchouameni, Vinicius – Guler, Mbappe
    Antrenor: Xabi Alonso

Primele două meciuri din seara de marți, și anume cele de la ora 19:45, sunt cele dintre Atalanta și Club Brugge, respectiv Kairat Almaty și Real Madrid. Primul reprezintă o șansă de revanșă pentru italienii care au fost eliminați anul trecut de formația din Belgia în barajul pentru optimi cu scorul de 5-2 la general.

La mii de kilometri distanță, Real Madrid o întâlnește la Almaty pe Kairat, unde “galacticii” speră la un recital, mai ales după umilința din derby-ul cu Atletico Madrid. Rivalii din oraș ai jucătorilor lui Xabi Alonso joacă și ei astăzi în fața lui Frankfurt, o altă echipă cu “apetit” ofensiv. În etapa trecută de Bundesliga, formația lui Dino Toppmoller a învins-o pe Borussia Monchengladbach cu 6-4.

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă

Tot marți, Jose Mourinho va reveni pe Stamford Bridge pentru meciul cu Benfica, Cristi Chivu speră să obțină a patra victorie la rând pe banca lui Inter contra Slaviei Praga, Liverpool joacă în “infernul” de la Galatasaray și Bayern o înfruntă pe Pafos în deplasare.

Programul meciurilor de azi din etapa a 2-a de UCL

  • Atalanta – Club Brugge (19:45)
  • Kairat Almaty – Real Madrid (19:45)
  • Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt (22:00)
  • Bodo/Glimt – Tottenham (22:00)
  • Chelsea – Benfica (22:00)
  • Galatasaray – Liverpool (22:00)
  • Inter – Slavia Praga (22:00)
  • Olympique Marseille – Ajax (22:00)
  • Pafos – Bayern Munchen (22:00)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
20:34
VideoPuştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
19:41
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat
19:30
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final
19:12
Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu
19:01
Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: “Nu e bine”
18:31
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 5 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 6 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”