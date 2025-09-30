Kairat Almaty - Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă - Antena Sport

Cea de-a doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor debutează astăzi, 30 octombrie, iar meciurile puse la dispoziție sunt extrem de interesante. În aceeași seară, Real Madrid, Liverpool, Inter sau Bayern se vor lupta pentru victorie, însă există și alte meciuri extrem de interesante.
Chelsea o întâlnește pe Benfica, în ceea ce reprezintă revenirea lui Jose Mourinho pe Stamford Bridge. În plus, partida dintre Atletico Madrid și Eintracht Frankfurt se anunță și ea spectaculoasă, ținând cont că cele două formații au marcat în total 11 goluri etapa trecută.
LIVE SCORE | Real Madrid deschide “balul” în etapa a doua din Liga Campionilor
Min. 52: Kairat Almaty – Real Madrid 0-2! Kylian Mbappe a realizat dubla, cu o scăriţă superbă, şi a ajuns la 4 goluri marcate în actuala ediţie de UEFA Champions League.
Min. 25: Kairat Almaty – Real Madrid 0-1! Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty în Kazahstan.
Min. 1: A început meciul.
Echipele de start în Kairat Almaty – Real Madrid
- Kairat Almaty: Kalmyrza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado – Mrynskiy, Kasabulat, Arad, Gromyko – Jorginho, Satpaev
Antrenor: Rafael Urazbakhtin
- Real Madrid: Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Garcia – Mastantuono, Ceballos, Tchouameni, Vinicius – Guler, Mbappe
Antrenor: Xabi Alonso
Primele două meciuri din seara de marți, și anume cele de la ora 19:45, sunt cele dintre Atalanta și Club Brugge, respectiv Kairat Almaty și Real Madrid. Primul reprezintă o șansă de revanșă pentru italienii care au fost eliminați anul trecut de formația din Belgia în barajul pentru optimi cu scorul de 5-2 la general.
La mii de kilometri distanță, Real Madrid o întâlnește la Almaty pe Kairat, unde “galacticii” speră la un recital, mai ales după umilința din derby-ul cu Atletico Madrid. Rivalii din oraș ai jucătorilor lui Xabi Alonso joacă și ei astăzi în fața lui Frankfurt, o altă echipă cu “apetit” ofensiv. În etapa trecută de Bundesliga, formația lui Dino Toppmoller a învins-o pe Borussia Monchengladbach cu 6-4.
Tot marți, Jose Mourinho va reveni pe Stamford Bridge pentru meciul cu Benfica, Cristi Chivu speră să obțină a patra victorie la rând pe banca lui Inter contra Slaviei Praga, Liverpool joacă în “infernul” de la Galatasaray și Bayern o înfruntă pe Pafos în deplasare.
Programul meciurilor de azi din etapa a 2-a de UCL
- Atalanta – Club Brugge (19:45)
- Kairat Almaty – Real Madrid (19:45)
- Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt (22:00)
- Bodo/Glimt – Tottenham (22:00)
- Chelsea – Benfica (22:00)
- Galatasaray – Liverpool (22:00)
- Inter – Slavia Praga (22:00)
- Olympique Marseille – Ajax (22:00)
- Pafos – Bayern Munchen (22:00)
