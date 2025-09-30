Kairat Almaty - Real Madrid 0-2. Kylian Mbappe face spectacol în Kazahstan. Francezul a reuşit dubla cu o scăriţă - Antena Sport

Cea de-a doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor debutează astăzi, 30 octombrie, iar meciurile puse la dispoziție sunt extrem de interesante. În aceeași seară, Real Madrid, Liverpool, Inter sau Bayern se vor lupta pentru victorie, însă există și alte meciuri extrem de interesante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chelsea o întâlnește pe Benfica, în ceea ce reprezintă revenirea lui Jose Mourinho pe Stamford Bridge. În plus, partida dintre Atletico Madrid și Eintracht Frankfurt se anunță și ea spectaculoasă, ținând cont că cele două formații au marcat în total 11 goluri etapa trecută.

LIVE SCORE | Real Madrid deschide “balul” în etapa a doua din Liga Campionilor

Min. 52: Kairat Almaty – Real Madrid 0-2! Kylian Mbappe a realizat dubla, cu o scăriţă superbă, şi a ajuns la 4 goluri marcate în actuala ediţie de UEFA Champions League.

Min. 25: Kairat Almaty – Real Madrid 0-1! Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty în Kazahstan.

Min. 1: A început meciul.