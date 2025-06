Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după ce FCSB a picat cu Inter Club d'Escaldes: "Cea mai proastă tragere" - Antena Sport

Cine este Inter Club d’Escaldes, adversara FCSB din Champions League

Adversara celor de la FCSB are doar 34 de ani de existenţă. S-a înfiinţat 1991, dar a devenit rapid o forţă în micuţul fotbal din Andorra. Chiar dacă are doar 34 de ani de existenţă, Inter Club d’Escaldes are deja 4 titluri în palmares. Ultimul l-a câştigat în sezonul trecut şi astfel a ajuns în turul inaugural din Champions League.

Inter Club d’Escaldes a câştigat titlul în 2020, 2021, 2022 și 2025. În 2022, cei din Andorra au jucat cu CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. Ardelenii au câștigat în tur cu 3-0, dar la retur, în Andorra, a fost doar 1-1. 4,5 milioane de euro este cota de piaţă a întregului lot al lui Inter Club d’Escaldes. Este de 11 ori sub cel al campioanei din Liga 1. Atacantul Guillaume Lopez este cel mai valoros jucător al celor din Andorra.