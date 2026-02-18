Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius - Antena Sport

Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost în centrul unui scandal uriaș la duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Argentinianul a fost acuzat că i-a adus injurii rasiste lui Vinicius, meciul fiind oprit pentru câteva minute.

Întregul scandal a avut loc după minutul 50, în urma golului marcat de Vinicius. Brazilianul s-a bucurat în fața galeriei Benficăi. În momentul în care „galacticii” se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, brazilianul a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adresat cuvinte rasiste.

Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul cu Vinicius

Rapoartele de joc vor fi analizate de Comisiile de la UEFA, însă este puțin probabil ca o decizie finală să se ia până la returul de săptămâna viitoare. Astfel, conform The Athletic, Gianluca Prestianni este așteptat să evolueze în duelul de pe Bernabeu cu Real Madrid, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00.

Sursa citată anterior menționează că investigația UEFA poate dura săptămâni, și nu zile, astfel că mijlocașul argentinian al Benficăi are mari șanse să poată fi apt pentru duelul retur.

Totuși, dacă va fi găsit vinovat, Prestianni riscă o suspendare uriașă, de până la zece meciuri, așa cum este prevăzut în regulamentele UEFA în cazurile care implică injurii rasiste.