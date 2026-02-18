Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius

Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 16:40

Comentarii
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius

Vinicius și Gianluca Prestianni, în Benfica - Real Madrid 0-1/ Profimedia

Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost în centrul unui scandal uriaș la duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Argentinianul a fost acuzat că i-a adus injurii rasiste lui Vinicius, meciul fiind oprit pentru câteva minute. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întregul scandal a avut loc după minutul 50, în urma golului marcat de Vinicius. Brazilianul s-a bucurat în fața galeriei Benficăi. În momentul în care „galacticii” se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, brazilianul a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adresat cuvinte rasiste.  

Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul cu Vinicius 

Rapoartele de joc vor fi analizate de Comisiile de la UEFA, însă este puțin probabil ca o decizie finală să se ia până la returul de săptămâna viitoare. Astfel, conform The Athletic, Gianluca Prestianni este așteptat să evolueze în duelul de pe Bernabeu cu Real Madrid, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00. 

Sursa citată anterior menționează că investigația UEFA poate dura săptămâni, și nu zile, astfel că mijlocașul argentinian al Benficăi are mari șanse să poată fi apt pentru duelul retur.  

Totuși, dacă va fi găsit vinovat, Prestianni riscă o suspendare uriașă, de până la zece meciuri, așa cum este prevăzut în regulamentele UEFA în cazurile care implică injurii rasiste.  

Reclamă
Reclamă

Vinicius a susținut că adversarul său l-a numit “maimuță”, venind și cu un mesaj pe rețelele sociale în miez de noapte. Prestianni a venit și el cu o replică și a negat acuzațiile respective, iar recent Benfica a sărit și ea în apărarea jucătorului său. 

Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid 

UEFA a venit cu un comunicat la scurt timp după scandalul izbucnit la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid. Forul european a transmis că rapoartele de joc sunt analizate, iar în cazul în care se vor dicta sancțiuni ele vor fi anunțate pe site-ul oficial. 

“Rapoartele oficiale legate de meciurile jucate ieri sunt în prezent analizate. Unde s-au raportat probleme s-a deschis o investigație, iar dacă aceasta va duce la sancțiuni disciplinare, ele vor fi anunțate pe site-ul oficial UEFA. 

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă

În momentul față, nu avem ce informație suplimentară să oferim, precum nici vreun comentariu“, a fost comunicatul scurt al forului european. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Observator
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie
17:14
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
17:08
Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina
16:50
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente
16:33
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet
16:23
Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea