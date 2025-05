Mikel Arteta, reacţie surprinzătoare după eliminarea lui Arsenal din Ligă: "Cea mai bună echipă e OUT" - Antena Sport

În ambele manşe cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul lor. A făcut o diferenţă atunci când scorul era egal. Am fost foarte aproape, mult mai aproape decât o arată scorurile, dar din păcate suntem out. Sunt atât de mândru. Cum am început şi cum am făcut faţă presiunii. După 20 de minute trebuia să avem 3-0. Dar există ceva în plus în această competiție care trebuie să meargă în direcţia ta şi nu s-a întâmplat. Sunt supărat, trebuie să doară”, a mai declarat Arteta.

PSG – Arsenal 2-1 în retur şi 3-1 la general. Parizienii joacă a doua lor finală de Liga Campionilor din istorie

Echipa franceză Paris Saint-Germain s-a calificat miercuri seara în finala Ligii Campionilor, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, formaţia engleză Arsenal Londra, scor 2-1.

Arsenal a început meciul de la Paris plecând de la acel 0-1 înregistrat la Londra, în urmă cu o săptămână, şi Declan Rice a trimis pe lângă poarta lui Donnarumma încă din minutul 3. Portarul italian a intervenit foarte bine şi la reluarea din careu a lui Martinelli, un minut mai târziu, iar în minutul 7 a respins şutul lui Odegaard. Însă presiunea oaspeţilor a scăzut treptat şi gazdele au avut prima mare ocazie prin Kvaratskhelia, în minutul 17, când mingea a lovit bara. În minutul 27 Fabian Ruiz a înscris cu o „bombă” de la marginea careului şi a deschis scorul. Două minute mai târziu, Barcola a scăpat singur cu Raya, portarul „tunarilor”, dar nu l-a putut învinge pe acesta.

În partea secundă, Donnarumma a avut o intervenţie excelentă, în minutul 64, la şutul lui Bukayo Saka. Vitinha a ratat un penalty pentru parizieni, în minutul 69, însă elevii lui Luis Enrique au înscris în minutul 72, prin Hakimi, care a făcut 2-0. Arsenal a redus din diferenţă prin Saka, în minutul 76, şi a presat în finalul meciului căutând şi alte goluri, însă PSG – Arsenal a fost 2-1 şi parizienii s-au calificat în finala Ligii Campionilor, cu 3-1 scor la general.

În finală, PSG va înfrunta pe Inter Milano, aflată la a şaptea prezenţă în ultimul act al competiţiei, în timp ce echipa din capitala Franţei va bifa a doua sa finală, după cea pierdută în 2020.