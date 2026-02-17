Cristi Chivu, replică dură pentru criticii apăruți după Inter - Juventus: "Nu-mi pasă ce se spune din frustrare" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, replică dură pentru criticii apăruți după Inter – Juventus: “Nu-mi pasă ce se spune din frustrare”

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 18:59

Cristi Chivu, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Cristi Chivu a vorbit din nou despre scandalul de la meciul dintre Inter și Juventus și a venit și cu o replică pentru persoanele care l-au criticat pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni. Antrenorul român și-a menținut poziția transmisă anterior, și anume că a existat contact la duelul dintre stoperul său și Kalulu, după care a ținut să aducă aminte de o greșeală de arbitraj care a dezavantajat-o pe echipa sa.

Contextul scandalului de la Inter – Juventus 3-2: În minutul 42 al partidei, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos. În plus, stoperul “nerazzurrilor” avea și el deja un galben, iar anumite voci au spus că el trebuia să primească al doilea galben pentru simulare și să fie eliminat.

După meci, Cristi Chivu a surprins mulți specialiști și foști fotbaliști și a declarat că fotbalistul său nu a simulat. Cuvintele românului au generat o serie de critici din partea multor nume importante din fotbalul italian, printre care Fabio Capello, Alessandro Del Piero, dar și Luciano Spalletti, omologul său de la Juventus.

Cristi Chivu continuă războiul cu cei care îl contestă

Recent, Chivu a avut ocazia să vorbească din nou în fața jurnaliștilor la conferința de presă susținută înainte de meciul cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor. Românul nu a scăpat de întrebări legate de criticile primite după declarația sa și tehnicianul de pe Meazza și-a menținut poziția într-un mod tranșant.

În plus, Chivu a adus aminte de greșeala de arbitraj comisă împotriva echipei sale la meciul din turul acestui campionat jucat cu Napoli, încheiat 3-1 pentru trupa lui Conte. Atunci, campioana en-titre a primit un penalty acordat extrem de ușor.

Ce am văzut eu e realitatea, dar dacă vrem să răstălmăcim lucrurile, e diferit. Nu am timp să mă uit înapoi, meciul s-a jucat acum trei zile. Trebuie să fim pregătiți fizic și mental, pentru că nu va fi ușor.

Spalletti? Nu le răspund altora, eu îmi exprim opinia. Nu îmi pasă ce se spune din frustrare și ce nu poate fi controlat. Criticile fac parte din joc, cei care conduc sunt urâți și criticați. Fotbalul a fost așa de 100 de ani.

Există incidente în favoarea și împotriva (n.r. unei echipe), trebuie să ne oprim din a ne plânge și moraliza. Au fost astfel de cazuri în fiecare duminică, de la hențul lui Maradona. S-a greșit și împotriva noastră la Napoli, niciunul dintre noi n-a zis nimic“, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.

Interul lui Cristi Chivu urmează să o întâlnească pe Bodo/Glimt în turul barajului pentru optimile Ligii Campionilor într-un meci ce se va disputa miercuri, de la ora 22:00.

