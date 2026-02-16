Ce îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia - Antena Sport

Cum arată stadionul lui Bodo/Glimt cu trei zile înainte de meciul cu Inter / X @JanAageFjortoft

Cristi Chivu și Inter urmează să o întâlnească pe Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, iar primul meci urmează să se joace la norvegieni acasă, la Cercul Polar Arctic. Cu câteva zile înainte de meci, un fost fotbalist nordic a dezvăluit cum se prezintă stadionul, dar și ce s-a întâmplat cu un autobuz al televiziunii din Italia.

Interul lui Cristi Chvu se pregătește pentru un test care se anunță complicat în UCL, acolo unde va da peste Bodo/Glimt în barajul pentru optimile competiției. Primul duel va avea loc în Norvegia, acolo unde se știe că trupa din nordul Europei le-a pus probleme celor mai mari formații din lume, ultima sa “victimă” fiind Manchester City, pe care a învins-o cu 3-1 în acest sezon.

Cum arată stadionul lui Bodo/Glimt cu trei zile înainte de meci

Până la ziua de miercuri, când se va disputa meciul, au început să apară imagini cu modul în care se prezintă Aspmyra Stadion, arena celor de la Bodo/Glimt. Jan Åge Fjørtoft, un fost fotbalist norvegian, a postat duminică un videoclip care arată cum utilajele încearcă să îndepărteze zăpada în afara arenei.

În plus, el a dezvăluit că marți, cu o zi înainte de meci, este prognozată o nouă ninsoare. “Autobuzul de TV din Italia e blocat și blochează un drum, la o oră distnață de Bodo, așteaptă să fie remorcat“, a mai punctat fostul atacant norvegian.

Wednesday: Bodø Glimt vs Inter in the Champions League

The stadium is now being mowed.

More snow reported Tuesday. The TV bus for Italian TV is stuck and blocking a lane on the E6 – an hour before Bodø. Waiting for towing. Welcome to Norway 😊

Benvenuti in Norvegia pic.twitter.com/UY7B9FhZt5

— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 15, 2026