Home | Fotbal | Liga Campionilor | Şi Erling Haaland a fost dat pe spate de PSG – Bayern 5-4. Postarea norvegianului s-a viralizat imediat

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 8:53

Comentarii
Erling Haaland / Profimedia

Erling Haaland a urmărit şi el manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League dintre PSG şi Bayern Munchen, câştigată de deţinătoarea trofeului cu 5-4. Pe Parc des Princes, cele două formaţii au oferit o adevărată lecţie de fotbal şi, în ciuda celor nouă goluri marcate la Paris, ambele echipe au şanse foarte mari de a ajunge în ultimul act.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La pauză, scorul a fost 3-2, iar PSG a mai înscris de două ori în debutul reprizei secunde. A urmat apoi replica bavarezilor, care au marcat prin Upamecano şi Luis Diaz. Scorul a rămas 5-4, iar calificarea se va da săptămâna viitoare pe Allianz Arena.

Erling Haaland, uimit de fotbalul practicat în PSG – Bayern 5-4

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, nu a ratat nici el partida care a avut loc marţi seară pe Parc des Princes. Norvegianul a postat pe contul său de Snapchat o fotografie în timp ce urmărea duelul PSG – Bayern alături de mesajul: “This is football”.

După nebunia care a avut loc marţi seară la Paris, Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, a avut un mesaj categoric şi a dat de înţeles că partida retur, de pe Allianz Arena, se va desfăşura după aceleaşi coordonate:

Reclamă
Reclamă

“PSG nu va accepta să facă lucrurile diferit şi nici noi nu o vom face. Aşa sunt aceste echipe. Sper că noi vom fi cei care vom câştiga”, a mai spus Kompany, citat de Fabrizio Romano.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Citește și
Cele mai citite
