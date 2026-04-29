Şi Erling Haaland a fost dat pe spate de PSG – Bayern 5-4. Postarea norvegianului s-a viralizat imediat

Erling Haaland a urmărit şi el manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League dintre PSG şi Bayern Munchen, câştigată de deţinătoarea trofeului cu 5-4. Pe Parc des Princes, cele două formaţii au oferit o adevărată lecţie de fotbal şi, în ciuda celor nouă goluri marcate la Paris, ambele echipe au şanse foarte mari de a ajunge în ultimul act.

La pauză, scorul a fost 3-2, iar PSG a mai înscris de două ori în debutul reprizei secunde. A urmat apoi replica bavarezilor, care au marcat prin Upamecano şi Luis Diaz. Scorul a rămas 5-4, iar calificarea se va da săptămâna viitoare pe Allianz Arena.

Erling Haaland, uimit de fotbalul practicat în PSG – Bayern 5-4

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, nu a ratat nici el partida care a avut loc marţi seară pe Parc des Princes. Norvegianul a postat pe contul său de Snapchat o fotografie în timp ce urmărea duelul PSG – Bayern alături de mesajul: “This is football”.

Erling Haaland watching PSG vs. Bayern: “This is football.” ‼️

He knows what’s up 🔥 pic.twitter.com/NcnUo9s8yw

— ESPN UK (@ESPNUK) April 28, 2026

După nebunia care a avut loc marţi seară la Paris, Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, a avut un mesaj categoric şi a dat de înţeles că partida retur, de pe Allianz Arena, se va desfăşura după aceleaşi coordonate: