„Un dar din ceruri” Mbappe şi-a declarat încă o dată dragostea pentru Real Madrid, „cel mai bun club din lume”

Deşi este uneori ţinta criticilor în Spania, în special pentru lipsa sa de implicare în defensivă, Kylian Mbappé a profitat de un interviu acordat GQ Spania pentru a-şi reitera dragostea pentru Real Madrid.

„Pentru mine, să joc pentru Real Madrid este ca un dar din ceruri. Am ocazia să-mi trăiesc pasiunea, să joc cele mai bune meciuri, să fiu la cel mai bun club din lume”, a mărturisit internaţionalul francez înainte de a continua. „Îmi place să fiu pe teren şi să simt că joc pe cel mai bun teren din lume, într-o ţară care, din punct de vedere fotbalistic, este una dintre cele mai bune din lume.”

Kyilian Mbappe a declarat din nou că să ajungă la Real Madrid a fost visul lui din copilărie

Aventura căpitanului naţionalei Franţei la Real Madrid a durat ceva timp până s-a materializat. În 2017, ar fi putut ajunge la Merengues după AS Monaco, dar în cele din urmă a preferat să rămână în Franţa şi să semneze cu PSG. Cinci ani mai târziu, sosirea sa la Real Madrid părea iminentă, dar încă o dată a ajuns să rămână la Paris. „O carieră nu se desfăşoară niciodată exact aşa cum ţi-o imaginezi. Există lucruri pe care le controlezi şi pe altele nu”, a comentat el.

În vara anului 2024, a semnat în sfârşit ca agent liber de contract cu Real Madrid. Visul său din copilărie devenise în sfârşit realitate. „Astăzi, sunt în mediul la care visam în copilărie, pentru că am căutat întotdeauna să-mi ofer mijloacele necesare pentru a-l realiza, prin muncă asiduă, disciplină şi standarde înalte pentru mine însumi”, a explicat el.

Real Madrid va juca miercuri (21:00) în deplasare la Bayern München pentru un loc în semifinalele Ligii Campionilor. Clubul madrilen a pierdut meciul tur cu scorul de 1-2.