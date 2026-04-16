Vedeta lui Sporting a spus-o în direct la finalul duelului cu Arsenal: “Un meci plictisitor, fără intensitate”

Arsenal şi Sporting au încheiat la egalitate, 0-0, returul de la Londra din sferturile Ligii Campionilor şi “tunarii” au obţinut biletele pentru semifinala cu Atletico Madrid.
Dacă Bayern Munchen – Real Madrid 4-3 ne-a adus spectacolul total, nu acelaşi lucru putem spune despre duelul de pe Emirates, în care au existat doar două şuturi pe poartă şi trei ocazii mari de gol.
Arsenal – Sporting, “un meci plictisitor”
La finalul partidei, Morten Hjulmand, mijlocaşul de 26 de ani al lui Sporting, a recunoscut şi el că pentru ochiul fanului neutru, partida nu a adus mare lucru.
“A fost un meci echilibrat. Meciul tur a contat foarte mult. Noi nu prea pierdem acasă. A fost un meci lipsit de intensitate, fără ritm, fără goluri. Aş spune că a fost plictisitor. Au fost multe pauze şi nu am putut avea ritmul dorit. Pentru fanul neutru, e un 0-0, venit după un 0-1.
Nu acesta este modul în care Sporting vrea să se exprime. Vrem să marcăm şi să avem ocazii multe. În timpul meciului, am simţit că au existat multe pauze mici. Am avut şansă să marcăm, dar nu am creat atât de mult pentru a câştiga acest meci”, a fost reacţia danezului cotat la 45 de milioane de euro.
Arsenal – Sporting 0-0
Arsenal a avut un meci complicat pe Emirates, pentru că Sporting Lisabona nu a capitulat ci a fost în control, căutând să anuleze victoria la limită de la Lisabona a „tunarilor”. Însă cele două formaţii şi-au reglat greu tirul,
Gyokeres (în minutul 19) şi Pedro Goncalves (min, 31) ratând câte o ocazie pentru fiecare dintre combatante, până la prima mare oportunitate de gol a meciului, semnată de Catamo, de la Sporting, acesta lovind bara în minutul 43.
În repriza a doua Martinelli şi Eze au ratat pentru gazde, ambii trimiţând peste poartă, în minutele 56 şi 72. În cele din urmă s-a încheiat 0-0 şi Arsenal va juca în semifinale împotriva lui Atletico Madrid.
