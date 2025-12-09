Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid

Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 12:47

Comentarii
Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid

Xabi Alonso, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Xabi Alonso se află sub o presiune imensă la Real Madrid în acest moment, în contextul în care echipa are doar două victorii în ultimele șapte meciuri. După eșecul cu Celta, zvonurile privind o posibilă demitere au început să “curgă”, iar tehnicianul de pe Bernabeu nu a scăpat fără să fie întrebat despre acest lucru de jurnaliști.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Xabi Alonso pare să fie pe un “butoi de pulbere” la Real în acest moment după ce echipa sa a pierdut un nou meci în campionat, 0-2 cu Celta Vigo. În presa din Spania a apărut informația potrivit căreia duelul cu Manchester City va fi decisiv pentru antrenorul echipei “blanco”, iar conducerea clubului deja caută înlocuitori pentru el.

Xabi Alonso, de neclintit în fața zvonurilor

La conferința de presă susținută înainte de partida dintre Real și City, Xabi Alonso a fost întrebat ce părere are legate de zvonurile privind demiterea sa, dar și cele legate de posibilii oameni care pot veni în locul său. Antrenorul de 44 de ani nu a dat curs atât de mult întrebărilor respective și a transmis în mod clar că focusul său este pe partida care va avea loc pe Santiago Bernabeu.

Când antrenezi Real Madrid, trebuie să fii pregătit pentru aceste situații (n.r. ca nume de antrenori să fie vehiculate pentru banca Realului). Mă concentrez pe meciul cu Manchester City și pe ce vom pune în teren. Mă concentrez doar pe asta“, a spus Xabi Alonso, potrivit marca.com.

Duelul dintre Real Madrid și Manchester City din Champions League va avea loc miercuri de la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
Observator
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
14:53
Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional”
14:41
Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League
14:37
N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare
13:52
Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă”
13:22
Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso
13:17
Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului