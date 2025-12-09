Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso se află sub o presiune imensă la Real Madrid în acest moment, în contextul în care echipa are doar două victorii în ultimele șapte meciuri. După eșecul cu Celta, zvonurile privind o posibilă demitere au început să “curgă”, iar tehnicianul de pe Bernabeu nu a scăpat fără să fie întrebat despre acest lucru de jurnaliști.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Xabi Alonso pare să fie pe un “butoi de pulbere” la Real în acest moment după ce echipa sa a pierdut un nou meci în campionat, 0-2 cu Celta Vigo. În presa din Spania a apărut informația potrivit căreia duelul cu Manchester City va fi decisiv pentru antrenorul echipei “blanco”, iar conducerea clubului deja caută înlocuitori pentru el.

Xabi Alonso, de neclintit în fața zvonurilor

La conferința de presă susținută înainte de partida dintre Real și City, Xabi Alonso a fost întrebat ce părere are legate de zvonurile privind demiterea sa, dar și cele legate de posibilii oameni care pot veni în locul său. Antrenorul de 44 de ani nu a dat curs atât de mult întrebărilor respective și a transmis în mod clar că focusul său este pe partida care va avea loc pe Santiago Bernabeu.

“Când antrenezi Real Madrid, trebuie să fii pregătit pentru aceste situații (n.r. ca nume de antrenori să fie vehiculate pentru banca Realului). Mă concentrez pe meciul cu Manchester City și pe ce vom pune în teren. Mă concentrez doar pe asta“, a spus Xabi Alonso, potrivit marca.com.

Duelul dintre Real Madrid și Manchester City din Champions League va avea loc miercuri de la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.