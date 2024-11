Xabi Alonso știe ce i-a lipsit lui Bayer Leverkusen, după 0-4 cu Liverpool: "Rezultat dureros! Mergem mai departe" - Antena Sport

Xabi Alonso știe ce i-a lipsit lui Bayer Leverkusen, după 0-4 cu Liverpool. Campioana Germaniei a suferit o înfrângere severă în meciul cu echipa lui Arne Slot, în Liga Campionilor.

Leverkusen s-a descurcat pe Anfield doar în prima repriză, înainte de a se prăbuşi după pauză când a încasat două goluri în interval de trei minute.

Xabi Alonso știe ce i-a lipsit lui Bayer Leverkusen, după 0-4 cu Liverpool

„La pauză, ne-am spus că am făcut multe lucruri bune, dar era doar jumătatea meciului şi mai erau multe de făcut”, a declarat după meci Xabi Alonso, fost jucător al ‘cormoranilor’, notează agerpres.ro.

„Apoi nu am ştiut să păstrăm mingea, nu am ştiut să găsim jucătorii în poziţiile potrivite, nu am ştiut să alergăm în spatele lor, aşa că am jucat din ce în ce mai mult în terenul nostru. Intensitatea noastră în apărare, din cauza acestei lipse de posesie, a scăzut puţin. Când primeşti al doilea gol după două minute este dificil. Rezultatul este dureros, probabil mai mult decât performanţa.

Este Liga Campionilor, este cel mai înalt nivel, iar astăzi (marţi, n. red.) nivelul nostru nu a fost suficient. În această competiţie, trebuie să fii şi decisiv în ambele suprafeţe şi probabil acolo ne-a lipsit puţină putere, puţină consistenţă. Oricum, acceptăm înfrângerea, o felicităm pe Liverpool şi mergem mai departe”, a mai spus fostul internaţional spaniol.