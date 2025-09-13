România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! "Tricolorii" sunt în urna a treia - Antena Sport

România îşi cunoaşte posibilele adversare din următoarea ediţie a Nations League. Echipa lui Mircea a câştigat grupa din Liga C şi a promovat, ceea ce înseamnă că va evolua în Liga B, în ediţia 2026/2027.

După ce a obţinut 18 puncte din 18 posibile (Kosovo a pierdut la “masa verde” meciul de pe Arena Naţională, după ce kosovarii au părăsit terenul în prelungiri, la 0-0), România va avea parte de adversari mai periculoşi.

Cum arată urnele din Nations League! Pe cine poate întâlni România

Nume puternice şi adversare contra cărora am jucat şi chiar câştigat în ultimii doi ani din prima urnă valorică, precu, Israel, Elveţia sau Ucraina. Austria şi Bosnia, adversare din preliminariile World Cup 2026, pot juca din nou împotriva României.

📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known.

🗓️ Draw: early 2026

🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers:

Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group

Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing… pic.twitter.com/uJHBg7wnzB

— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 12, 2025

Slovenia, Georgia şi Irlanda sunt echipele de care a scăpat România, formaţii care se află, de asemenea, în urna 3. Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord şi Kosovo sunt celelalte posibile adversare, toate din urna 4. Tragerea la sorţi va avea loc la începutul anului viitor.