Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: “Să termine cu prostiile!”

Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost din nou criticat de fosta legendă a Craiovei, Aurel Ţicleanu. Jucătorul cotat la 4.5 milioane de euro e sfătuit să profite mai mult de calităţile sale şi să renunţe la conflictele cu antrenorii sau cu galeria.
“Eu aş avea un mic amendament la Ştefan Baiaram, apropo de atitudine şi mentalitate. Baiaram a fost la începutul sezonului cel mai bun jucător al campionatului.
Ștefan Baiaram, criticat dur de Aurel Ţicleanu
Cu toţii am zis asta. La un moment dat, a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, apoi cu alt antrenor, apoi probleme cu conducătorii, probleme cu galeria. Să termine cu prostiile! Să revină jucătorul ăla de la începutul sezonului pentru că are o vârstă la care poate să o facă.
A dovedit că poate să ajungă acolo, să meargă înainte. Că vorbeam de talentul jucătorului român. Asta e problema cu jucătorul român, că este plin de calităţi, dar este mulţumit cu atât”, a spus Ţicleanu, citat de primasport.ro.
Ștefan Baiaram, huiduit de galerie
Ștefan Baiaram a evoluat 83 de minute în eşecul cu FC Argeş, după care a fost schimbat cu Houri. În momentul în care a ieșit de pe teren, fotbalistul din Bănie a fost huiduit de către fani.
Gestul suporterilor olteni a fost unul clar, în situația în care evoluția starului a fost una modestă, la fel ca cea a coechipierilor săi.
12 goluri şi 6 pase decisive a adunat Baiaram în cele 41 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon.
