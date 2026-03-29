Ioan Ovidiu Sabău dă cărţile pe faţă după Turcia – România 1-0: “Trebuie gândit și un plan al campionatului”

Ioan Ovidiu Sabău e convins că Gică Hagi este selecţionerul potrivit pentru a-i lua locul lui Mircea Lucescu, cel care va face pasul în spate după Slovacia – România, partidă de va fi live pe Antena 1 şi AntenaPLAY, marţi, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabău e convins că Hagi va avea mult de lucru pentru a descoperi fotbalişti în România, înainte ca aceştia să plece în afara graniţelor.

”E un om care poate să reconstruiască. Are suficientă experiență și valoare. Cu o echipă așa tânără să câștige două campionate. Dacă va fi el și dacă domnul Lucescu nu mai vrea să continue, Hagi este acel om care poate să crească jucători și o altă generație, alături de cei care sunt acum la echipa națională.

Dacă s-ar apela la el și domnul Lucescu nu va mai vrea să rămână, Hagi este potrivit.

Trebuie să crească jucători. Tot mai mulți jucători buni sunt crescuți afară, dar trebuie gândit și un plan al campionatului, ca să creștem jucători cu curaj, cu personalitate”, a spus Sabău, potrivit prosport.ro.