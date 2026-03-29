Ioan Ovidiu Sabău dă cărţile pe faţă după Turcia – România 1-0: “Trebuie gândit și un plan al campionatului”

Ioan Ovidiu Sabău e convins că Gică Hagi este selecţionerul potrivit pentru a-i lua locul lui Mircea Lucescu, cel care va face pasul în spate după Slovacia – România.
Sabău e convins că Hagi va avea mult de lucru pentru a descoperi fotbalişti în România, înainte ca aceştia să plece în afara graniţelor.
Ioan Ovidiu Sabău îl vede şi el pe Gică Hagi selecţionerul României
”E un om care poate să reconstruiască. Are suficientă experiență și valoare. Cu o echipă așa tânără să câștige două campionate. Dacă va fi el și dacă domnul Lucescu nu mai vrea să continue, Hagi este acel om care poate să crească jucători și o altă generație, alături de cei care sunt acum la echipa națională.
Dacă s-ar apela la el și domnul Lucescu nu va mai vrea să rămână, Hagi este potrivit.
Trebuie să crească jucători. Tot mai mulți jucători buni sunt crescuți afară, dar trebuie gândit și un plan al campionatului, ca să creștem jucători cu curaj, cu personalitate”, a spus Sabău, potrivit prosport.ro.
Adrian Mutu îl cere pe “Rege” pe banca României
Pe de altă parte, Mutu a menționat că toată lumea îl vrea pe Hagi pe banca naționalei, incluzându-se evident și pe el în discuție.
“Eu cred că e vremea lui Hagi, 90% din jucători sunt creația lui. Trebuie să îi dăm o șansă. El a mai avut șansa lui, dar era tânăr. Acum chiar e copt.
Toți îl vrem, toți îl iubim, toți suntem cu el. Eu cred că nu putem să avem răbdare, indiferent că e Hagi sau nu e Hagi. Dacă tot îi dăm șansa asta, ar trebui să avem“, a spus Mutu, potrivit digisport.ro.
Gică Hagi nu a confirmat încă venirea sa pe banca României, însă recent a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul lui Gică Popescu, un semnal clar care indică ce vrea să facă pe viitor. Totuși, Giovanni Becali a transmis zilele trecute că încă nu există nimic concret între “Rege” și FRF și că în cazul în care îi va găsi o ofertă până pe 3 aprilie, atunci nu va mai veni să antreneze naționala.
