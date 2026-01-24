Arouca - Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde - Antena Sport

Meciul Arouca – Sporting e în direct în AntenaPLAY de la ora 20:00 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Campioana încearcă să se apropie de liderul Porto. Înaintea meciului cu Arouca, din deplasare, Sporting are 45 de puncte. FC Porto are 52 de puncte.

De la ora 22:30, tot în AntenaPLAY, va fi în direct meciul Estoril – Vitoria Guimaraes. Echipa românului Tony Strata o va întâlni, în deplasare, pe Estoril, care etapa trecută a umilit-o pe Estrela Amadora, echipa lui Ianis Stoica. Estoril s-a impus cu 5-0.

Arouca – Sporting LIVE VIDEO

Min. 48: Arouca restabilește egalitatea grație lui Ivan Barbero, care îl învinge pe Rui Silva cu un șut în vinclu.

Update: A început partea a doua de pe Estádio Municipal de Arouca.

Update: Pauză pe stadionul celor de la Arouca. Sporting conduce după primele 45 de minute cu 1-0.