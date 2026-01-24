Închide meniul
Arouca - Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Arouca – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde
Arouca – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 21:03

Arouca – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde

Luis Suarez, atacantul lui Sporting, într-un meci / Profimedia Images

Meciul Arouca – Sporting e în direct în AntenaPLAY de la ora 20:00 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Campioana încearcă să se apropie de liderul Porto. Înaintea meciului cu Arouca, din deplasare, Sporting are 45 de puncte. FC Porto are 52 de puncte.

De la ora 22:30, tot în AntenaPLAY, va fi în direct meciul Estoril – Vitoria Guimaraes. Echipa românului Tony Strata o va întâlni, în deplasare, pe Estoril, care etapa trecută a umilit-o pe Estrela Amadora, echipa lui Ianis Stoica. Estoril s-a impus cu 5-0.

Arouca – Sporting LIVE VIDEO

Min. 48: Arouca restabilește egalitatea grație lui Ivan Barbero, care îl învinge pe Rui Silva cu un șut în vinclu.

Update: A început partea a doua de pe Estádio Municipal de Arouca.

Update: Pauză pe stadionul celor de la Arouca. Sporting conduce după primele 45 de minute cu 1-0.

Min. 35: Sporting Lisabona deschide scorul prin Luis Suarez, care deschide scorul cu un șut puternic.

Update: A început partida de pe terenul celor de la Arouca.

Update: Echipele de start:

"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Arouca (4-2-3-1): De Arruabarrena – Tiago Esgaio, Rocha, Sanchez, Fontan – Van Ee, Fukui – Trezza, Lee, Djouahra – Barbero

Sporting (4-2-3-1): Silva – Fresneda, Inacio, Matheus Reis, Araujo – Simoes, Hjulmand – Catamo, Trincao, Guilherme – Suarez

Sporting vine după o victorie de senzaţie, 2-1, cu campioana Europei, PSG, în Liga Campionilor. Etapa trecută, Sporting s-a impus fără drept de apel, cu 3-0, în meciul de acasă cu Casa Pia.

Anterior, Sporting a făcut un egal surprinzător, 1-1, în deplasare, cu Gil Vicente. Gazdele au egalat in extremis, în minutul 87, prin Carlos Eduardo, după ce columbianul Luis Suarez deschisese scorul, în minutul 45.

Rezultatele din etapa 19 din Liga Portugal

Vineri, 23 ianuarie

  • Casa Pia – AFS 3-3

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • 17:30: Moreirense – Santa Clara
  • 20:00: Arouca – Sporting
  • 22:30: Estoril – Vitoria Guimaraes

Duminică, 25 ianuarie

  • 17:30: Nacional – Rio Ave
  • 20:00: Benfica – Estrela Amadora
  • 20:00: Famalicao – Tondela
  • 22:30: Braga – Alverca

Luni, 26 ianuarie

  • 22:15: FC Porto – Gil Vicente
