Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie

Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie

Andrei Nicolae Publicat: 24 ianuarie 2026, 19:08

Comentarii
Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie

Franța - Portugalia, la EHF EURO 2026 / X @EHFEURO

Meciul de la EHF EURO 2026 dintre Franța și Portugalia a intrat în istoria acestui sport, ținând cont că au picat nu mai puțin de trei recorduri, două dintre ele la nivel continental și unul chiar mondial. În duelul din grupa principală 1 a competiției din nordul Europei, naționala “cocoșului galic” s-a impus cu 46-38 în fața lusitanilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franța și Portugalia și-au dat întâlnire sâmbătă în cea de-a doua rundă a fazei principale de la Europeanul de Handbal Masculin, iar formația lui Guillaume Gille a avut câștig de cauză în confruntarea de la Herning, de pe Jyske Bank Boxen. Duelul a fost unul extrem de spectaculos și plin de goluri, iar acest lucru a contribuit și la rescrierea istoriei.

84 de goluri într-un meci la EHF EURO. Record în istoria handbalului

Cel mai important record care a căzut în urma partidei dintre Franța și Portugalia este cel legat de cele mai multe goluri înscrise într-un singur meci la un turneu final. Cele două naționale au marcat de 84 de ori în total, precedenta borna fiind de 81, atinsă tot la EHF EURO 2026, la un Slovenia – Muntenegru 41-40.

În plus, Franța a egalat recordul pentru cele mai multe goluri înscrise de o națională într-un meci în toată istoria Europeanului de Handbal Masculin, 46. Nu a fost unica bornă atinsă de formația din “hexagon”, care a înscris și cele mai multe goluri într-o primă repriză la turneul continental, 28 la număr.

Reclamă
Reclamă

În urma victoriei de la Herning, Franța a urcat provizoriu pe locul 1 în clasament, în timp ce Portugalia rămâne pe poziția a cincea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României
21:03
LIVE VIDEOArouca – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde
20:48
S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan
20:45
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Botoșani 0-0. Mailat, ratare fabuloasă!
20:33
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei
20:13
Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România”
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”