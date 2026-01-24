Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie - Antena Sport

Meciul de la EHF EURO 2026 dintre Franța și Portugalia a intrat în istoria acestui sport, ținând cont că au picat nu mai puțin de trei recorduri, două dintre ele la nivel continental și unul chiar mondial. În duelul din grupa principală 1 a competiției din nordul Europei, naționala “cocoșului galic” s-a impus cu 46-38 în fața lusitanilor.

Franța și Portugalia și-au dat întâlnire sâmbătă în cea de-a doua rundă a fazei principale de la Europeanul de Handbal Masculin, iar formația lui Guillaume Gille a avut câștig de cauză în confruntarea de la Herning, de pe Jyske Bank Boxen. Duelul a fost unul extrem de spectaculos și plin de goluri, iar acest lucru a contribuit și la rescrierea istoriei.

84 de goluri într-un meci la EHF EURO. Record în istoria handbalului

Cel mai important record care a căzut în urma partidei dintre Franța și Portugalia este cel legat de cele mai multe goluri înscrise într-un singur meci la un turneu final. Cele două naționale au marcat de 84 de ori în total, precedenta borna fiind de 81, atinsă tot la EHF EURO 2026, la un Slovenia – Muntenegru 41-40.

În plus, Franța a egalat recordul pentru cele mai multe goluri înscrise de o națională într-un meci în toată istoria Europeanului de Handbal Masculin, 46. Nu a fost unica bornă atinsă de formația din “hexagon”, care a înscris și cele mai multe goluri într-o primă repriză la turneul continental, 28 la număr.

