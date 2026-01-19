Vitoria Guimaraes - FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final - Antena Sport

Închide meniul
Vitoria Guimaraes - FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final

Vitoria Guimaraes – FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final
VIDEO

Vitoria Guimaraes – FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 0:33

Comentarii
Vitoria Guimaraes – FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final

FC Porto / Profimedia

FC Porto a suferit în deplasarea de pe terenul Vitoriei Guimaraes, însă liderul din Portugalia a reușit să se impună și de această dată, disputa fiind transmisă în direct pe AntenaPLAY.

Pentru formația gazdă Tony Strata a fost titular, însă românul nu a reușit să oprească liderul la zi din Liga Portugal să facă un nou pas spre titlu. Golul victoriei a fost marcat dintr-un penalty.

Vitoria Guimaraes – FC Porto 0-1

Final de meci! 

Min. 90+9: Cartonaș roșu Vitoria Guimaraes! Arcanjo este eliminat după ce vede al doilea cartonaș galben.

Min. 85: GOL FC PORTO! Varela marchează din penalty!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 27: Penalty ratat Porto! Samu nu reușește să marcheze de la punctul cu var.

Min. 1: A început partida!

  • Vitoria Guimaraes: Castillo – Strata, Abascal, Nobrega, Lebedenko – Mukendi, Nogueira – Camara, Samu, Saviolo – Ndoye.
  • FC Porto: Costa – Fernandes, Kiwior, Silva, Costa – Veiga, Varela, Froholdt – Sainz, Aghehowa, Pepe.

FC Porto este fără înfrângere în actuala ediție din Liga Portugal, iar liderul din clasament are nevoie de victorie, după ce rivalele Sporting și Benfica au înregistrat victorii, 3-0 cu Casa Pia, respectiv 2-0 cu Rio Ave.

Rio Ave – Benfica 0-2

Final de meci! 

Min. 25: GOL BENFICA! Echipa lui Jose Mourinho își dublează avantajul, după autogolul lui Ntoi.

Min. 16: GOL BENFICA! Barreiro deschide scorul cu o lovitură de cap.

Min. 1: A început partida!

Benfica lui Jose Mourinho va juca sâmbătă seară pe terenul celor de la Rio Ave, iar echipa acestuia are nevoie de victorie pentru a ține aproape de Sporting Lisabona, care a câștigat runda aceasta și liderul FC Porto.

Tot sâmbătă, se vor mai juca partidele Gil Vicente – Nacional, AFS – Arouca și Alverca – Moreirense.

Sporting – Casa Pia 3-0 LIVE VIDEO

Min. 90+:6: Fluier final! Sporting – Casa Pia 3-0! Campioana a obţinut o victorie importantă, care o apropie momentan la 4 puncte de FC Porto

Min. 90: Casa Pia a rămas în 10! Claudio Mendes a fost eliminat după ce şi-a lovit un adversar

Min. 78: Sporting – Casa Pia 3-0! Revenit după o accidentare teribilă, Braganca a marcat! După o eroare a apărării oaspeţilor, mingea a ajuns la Luis Suarez, care i-a pasat decisiv lui Braganca. Acesta a înscris, mingea trecând printre picioarele portarului formaţiei Casa Pia

Min. 43: Sporting – Casa Pia 2-0! Geny Catamo a realizat “dubla”! El a înscris al doilea gol al său cu un şut plasat

Min. 38: Sporting – Casa Pia 1-0! Geny Catamo a deschis scorul cu un şut deviat

Min. 1: A început meciul!

Sporting vine la partida de pe Jose Alvalade după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei, unde a fost învinsă în semifinale de Vitoria Guimaraes, care a câștigat și trofeul de altfel. În precedenta etapă de campionat, “leii” au remizat cu Gil Vicente, scor 1-1, permițându-le rivalilor de la FC Porto să se ducă la șapte puncte distanță în frunte.

Dacă Sporting e pe poziția a 2-a, Casa Pia e abia pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. În precedenta etapă, formația din zona de jos a clasamentului a pierdut categoric cu Rio Ave, scor 1-3. Deși nu se află în zona “roșie”, Casa Pia tremură, pentru că e la egalitate de puncte cu Arouca, aflată pe loc de baraj, cele două fiind separate doar de golaveraj.

În partida tur dintre cele două, Sporting s-a impus cu 2-0 grație golurilor macate de Trincao și de Hjulmand. Acum, mijlocașul danez va fi absent din cauza unei suspendări provocate de cumulul de “galbene”.

Hjulmand nu e singura absență a lui Rui Borges, care nu îi va avea la dispoziție nici pe Araujo, Blopa, Diomande, Goncalves, Ioannidis, Eduardo Quaresma, Quenda sau Santos.

Echipele probabile la Sporting – Casa Pia

Sporting: Silva – Fresneda, Reis, Inacio, Vagiannidis – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Santos – Suarez;

Casa Pia: Sequeira – Conte, Foonte, Sousa, Larrazabal – Brito, Nhaga – Livolant, Oukili, Nsona – Cassiano.

