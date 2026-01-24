"Terenul e o rușine. Nu putem juca". Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon - Antena Sport

Rayo Vallecano a suferit al doilea eșec la rând din campionat, după ce a fost învinsă de Osasuna pe teren propriu. După meci, o parte din jucătorii formației pentru care evoluează și Andrei Rațiu nu au ezitat să critice în termeni extrem de duri propriul lor gazon, suprafața creând probleme pentru fotbaliștii ambelor formații.
Duelul din La Liga dintre Rayo Vallecano și Osasuna nu a fost marcat doar de victoria oaspeților cu scorul de 3-1, ci și de starea gazonului de pe Campo de Vallecas. În multe momente, jucătorii celor două echipe au alunecat pe teren, iar Ilias Akhomach, un fotbalist de la echipa din Madrid, și-a vărsat nervii pe suprafața de joc lovind-o după ce și-a pierdut echilibrul.
Jucătorii de la Rayo nu s-au ferit de cuvinte la adresa propriului gazon
După meci, fotbaliștii de pe Vallecas nu au mai ținut cont că duelul pierdut s-a jucat pe propriul lor stadion și au criticat dur gazonul. Pep Chavarria, fundașul stânga, s-a numărat printre ei: “Terenul e o rușine, frate. Nu putem juca aici“, a spus jucătorul, potrivit marca.com.
Álvaro García, fotbalistul de bandă al lui Inigo Perez, nu a vorbit doar de starea gazonului, ci a abordat în discursul său mai multe probleme din cadrul clubului:
“Deplorabil. Gazonul nu e bun nici măcar pentru campionatul regional. E păcat că la modul frumos în care jucăm noi, avem terenul ăsta. Nu reflectă nivelul la care jucăm.
Noi ne-am săturat să o spunem, luptăm în fiecare săptămână. Ei ne oferă scuze, iar noi suntem frustrați pentru că dăm totul pentru club, pentru emblemă și nu primim niciun fel de susținere“.
Andrei Rațiu nu a jucat în partida dintre Rayo Vallecano și Osasuna, fiind în continuare accidentat după ce s-a “rupt” în duelul cu Mallorca. În urma rezultatului de pe Vallecas, formația fundașului român a rămas pe locul 15 în La Liga, la doar trei puncte distanță de zona retrogradării.
