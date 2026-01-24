Rapid - Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League - Antena Sport

Închide meniul
Rapid – Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League

Publicat: 24 ianuarie 2026, 19:04

Estevana Polman / Sport Pictures

Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Korsos 6 goluri, Kassoma 5, Lopes 4, pentru Rapid, respectiv Granicka 7, Behrend 7, Teiken 4, pentru VfL Oldenburg.

În cealaltă partidă din etapa a III-a, Tertnes Bergen – Lokomotiva Zagreb, scor 26-29.

În primele două etape, Rapid a obţinut remize, 32-32 cu Tertnes Bergen, şi 28-28 cu Lokomotiva Zagreb. După trei etape, clasamentul este ocupat, în ordine, de Zagreb 5 puncte, Rapid Bucureşti 4, VfL Oldenburg 2, Tertnes Bergen 1.

În etapa a IV-a va juca returul cu VfL Oldenburg, în deplasare, în 8 februarie.

Formaţia rapidistă a debutat în preliminariile European League, eliminând echipele Hypo Viena (32-24, 30-19) şi HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).

România mai este reprezentată de Minaur Baia Mare, în grupa A, şi de Corona Braşov (D).

Meciurile din faza grupelor se încheie în 22 februarie. Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).

