Benfica - Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca "vulturilor" - Antena Sport

Publicat: 23 septembrie 2025, 12:45

Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca vulturilor

Jose Mourinho, pe banca celor de la Benfica/ Profimedia

Benfica – Rio Ave, duelul restant din prima etapă din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 22:15. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”.

Jose Mourinho a revenit la Benfica după o pauză de 20 de ani. El a preluat echipa săptămâna trecută, după ce Bruno Lage a fost demis, ca urmare a eşecului suferit cu Qarabag în Champions League, scor 2-3.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal.

Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15)

În primul meci cu Jose Mourinho pe bancă, după revenire, Benfica a învins-o fără emoţii pe AFS, scor 3-0. Cele trei goluri ale meciului au fost marcate de Georgiy Sudakov, Vangelis Pavlidis şi Franjo Ivanovic.

După cinci meciuri disputate, Benfica are 13 puncte, înregistrând patru victorii şi o remiză. În cazul unui succes cu Rio Ave, “vulturii” vor urca pe locul secund, depăşindu-i pe rivalii de la Sporting.

De cealaltă parte, Rio Ave ocupă locul 16, având doar trei puncte după cinci meciuri jucate. În ultimul meci jucat, Rio Ave a fost învinsă clar de liderul Porto, scor 0-3.

De ce a acceptat Jose Mourinho să o antreneze pe Benfica

Jose Mourinho a declarat că ar câştiga mai mult dacă ar sta acasă decât fiind pe banca echipei de fotbal Benfica Lisabona, dar a menţionat că a fost de acord să antreneze formaţia portugheză pentru a se testa, deoarece îi place “să-şi asume riscuri”.

“Dacă aş sta acasă până în iunie, aş câştiga mai mult decât dacă lucrând pentru Benfica (…). Nici măcar nu poţi spune că am aici un mare câştig; sunt aici în pierdere”, a declarat Mourinho în conferinţa de presă dinaintea meciului de marţi împotriva lui Rio Ave din campionatul portughez. Meciurile din Liga Portugal se văd LIVE în AntenaPLAY.

“Aceasta este o mare oportunitate pentru mine ca antrenor şi ca persoană”, a subliniat Mourinho. “Să fiu acasă nu este ceva obişnuit pentru mine. Să mă testez, să-mi asum riscuri, să fiu supus victoriei, înfrângerii, acestea sunt lucruri care mă hrănesc”, a punctat acesta.

