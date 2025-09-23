Benfica - Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca "vulturilor" - Antena Sport

Jose Mourinho, pe banca celor de la Benfica/ Profimedia

Benfica – Rio Ave, duelul restant din prima etapă din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 22:15. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”.

Jose Mourinho a revenit la Benfica după o pauză de 20 de ani. El a preluat echipa săptămâna trecută, după ce Bruno Lage a fost demis, ca urmare a eşecului suferit cu Qarabag în Champions League, scor 2-3.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal.

Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15)

În primul meci cu Jose Mourinho pe bancă, după revenire, Benfica a învins-o fără emoţii pe AFS, scor 3-0. Cele trei goluri ale meciului au fost marcate de Georgiy Sudakov, Vangelis Pavlidis şi Franjo Ivanovic.

După cinci meciuri disputate, Benfica are 13 puncte, înregistrând patru victorii şi o remiză. În cazul unui succes cu Rio Ave, “vulturii” vor urca pe locul secund, depăşindu-i pe rivalii de la Sporting.