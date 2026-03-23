Braga – Porto 1-2. Liderul din Liga Portugal face un pas mare către titlu

FC Porto continuă cursa către câștigarea unui nou titlu în Liga Portugal, după „remontada” reușită pe terenul celor de la Sporting Braga, în cadrul etapei a 27-a.
În această etapă, Benfica a câştigat fără drept de apel meciul de pe teren propriu cu Guimaraes, scor 3-0. Sporting a făcut și ea spectacol pe terenul celor de la Alverca, scor 4-1.
Braga – Porto 1-2
Final de meci!
Min. 80: GOL! Fofana aduce liderul în avantaj!
Min. 69: GOL! William Gomes restabilește egalitatea.
Min. 54: GOL! Zalazar deschide scorul din penalty!
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: Start de meci!
- Braga: Hornicek – Niakate, Lagerbielke, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Rodrigues – Zalazar, Horta, Victor.
- Porto: Costa – Zaidu, Kiwior, Bednarek, Fernandes – Veiga, Varela, Froholdt – Pietuszewski, Gul, Pepe.
Benfica – Guimaraes 3-0 LIVE VIDEO
Min. 74: Benfica – Guimaraes 3-0. Dezastrul continuă pentru oaspeţi. Beni a trimis balonul în propria poartă.
Min. 55: Benfica – Guimaraes 2-0. Pavlidis a majorat diferenţa.
Min. 14: Benfica – Guimaraes 1-0. Prestianni a deschis scorul cu un şut din interiorul careului.
Min. 1: A început meciul.
Estrela Amadora – Casa Pia 4-0 LIVE VIDEO
Meciul Estrela Amadora – Casa Pia 4-0 a fost în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport vineri, de la ora 22:15. Estrela – Casa Pia a deschis etapa cu numărul 27 din Liga Portugal. Românul Ianis Stoica (23 de ani) a scos penalty-ul din care Pinho a deschis scorul. Românul a avut o ocazie uriaşă ulterior, în startul reprizei secunde.
Min. 90+4: Final! Estrela Amadora – Casa Pia 4-0
Min. 76: Estrela Amadora – Casa Pia 4-0! Doue a înscris cu o scăriţă superbă
Min. 51: Ratare monumentală a lui Ianis Stoica! Românul a trimis cu capul, din plonjon, din doar câţiva metri, dar balonul a trecut razant pe lângă poartă
Min. 45+4: Estrela Amadora – Casa Pia 3-0! Rodrigo Pinho a realizat “dubla”, după o pasă foarte bună a lui Marcus. Pinho a înscris cu un şut plasat
Min. 37: Estrela Amadora – Casa Pia 2-0! Marcus a profitat de o gafă uriaşă în apărarea Casei Pia şi a dus scorul la 2-0
Min. 12: Estrela Amadora – Casa Pia 1-0! Rodrigo Pinho a transformat penalty-ul scos de Ianis Stoica
Min. 10: Ianis Stoica a scos un penalty! Jucătorul român a fost faultat în careu
Min. 1: A început meciul!
Estrela Amadora (4-4-2): Ribeiro – Scholze, Patrick, Schappo, Langa – Marcus, E. Doue, Jansson, Ianis Stoica – Oliveira Botelho, Pinho Antrenor: Joao Nuno
Casa Pia (4-3-3): Sequeira – Goulart, Kaly, Geraldes – Conte, Perez, Brito, Larrazabal – Livramento, Cassiano, Livolant Antrenor: Alvaro Pacheco
- Jose Mourinho a plâns pe banca Benficăi, înainte de victoria cu Guimaraes
- FC Porto – Moreirense 3-0! Liderul a făcut show pe teren propriu şi s-a distanţat în fruntea clasamentului
- Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!
- Atacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!
- Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”