Braga – Porto 1-2. Liderul din Liga Portugal face un pas mare către titlu

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 0:27

Jucătorii lui FC Porto / Profimedia

FC Porto continuă cursa către câștigarea unui nou titlu în Liga Portugal, după „remontada” reușită pe terenul celor de la Sporting Braga, în cadrul etapei a 27-a.

În această etapă, Benfica a câştigat fără drept de apel meciul de pe teren propriu cu Guimaraes, scor 3-0. Sporting a făcut și ea spectacol pe terenul celor de la Alverca, scor 4-1.

Braga – Porto 1-2

Final de meci! 

Min. 80: GOL! Fofana aduce liderul în avantaj!

Min. 69: GOL! William Gomes restabilește egalitatea.

Min. 54: GOL! Zalazar deschide scorul din penalty!

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză!

Min. 1: Start de meci!

  • Braga: Hornicek – Niakate, Lagerbielke, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Rodrigues – Zalazar, Horta, Victor.
  • Porto: Costa – Zaidu, Kiwior, Bednarek, Fernandes – Veiga, Varela, Froholdt – Pietuszewski, Gul, Pepe.

Benfica – Guimaraes 3-0 LIVE VIDEO

Min. 74: Benfica – Guimaraes 3-0. Dezastrul continuă pentru oaspeţi. Beni a trimis balonul în propria poartă.

Min. 55: Benfica – Guimaraes 2-0. Pavlidis a majorat diferenţa.

Min. 14: Benfica – Guimaraes 1-0. Prestianni a deschis scorul cu un şut din interiorul careului.

Min. 1: A început meciul.

Estrela Amadora – Casa Pia 4-0 LIVE VIDEO

Meciul Estrela Amadora – Casa Pia 4-0 a fost în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport vineri, de la ora 22:15. Estrela – Casa Pia a deschis etapa cu numărul 27 din Liga Portugal. Românul Ianis Stoica (23 de ani) a scos penalty-ul din care Pinho a deschis scorul. Românul a avut o ocazie uriaşă ulterior, în startul reprizei secunde.

Min. 90+4: Final! Estrela Amadora – Casa Pia 4-0

Min. 76: Estrela Amadora – Casa Pia 4-0! Doue a înscris cu o scăriţă superbă

Min. 76: Ianis Stoica a fost schimbat cu Jorge Meireles

Min. 51: Ratare monumentală a lui Ianis Stoica! Românul a trimis cu capul, din plonjon, din doar câţiva metri, dar balonul a trecut razant pe lângă poartă

Min. 45+4: Estrela Amadora – Casa Pia 3-0! Rodrigo Pinho a realizat “dubla”, după o pasă foarte bună a lui Marcus. Pinho a înscris cu un şut plasat

Min. 37: Estrela Amadora – Casa Pia 2-0! Marcus a profitat de o gafă uriaşă în apărarea Casei Pia şi a dus scorul la 2-0

Min. 12: Estrela Amadora – Casa Pia 1-0! Rodrigo Pinho a transformat penalty-ul scos de Ianis Stoica

Min. 10: Ianis Stoica a scos un penalty! Jucătorul român a fost faultat în careu

Min. 1: A început meciul!

Estrela Amadora (4-4-2): Ribeiro – Scholze, Patrick, Schappo, Langa – Marcus, E. Doue, Jansson, Ianis Stoica – Oliveira Botelho, Pinho Antrenor: Joao Nuno

Casa Pia (4-3-3): Sequeira – Goulart, Kaly, Geraldes – Conte, Perez, Brito, Larrazabal – Livramento, Cassiano, Livolant Antrenor: Alvaro Pacheco

