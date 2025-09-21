Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: „Nu am venit aici să supăr pe cineva” - Antena Sport

Jose Mourinho a oferit o reacție fermă după victoria din primul meci disputat pe banca celor de la Benfica, după revenire. „The Special One” a amintit de faptul că a scris istorie alături de o altă formație din Liga Portugal, Porto, subliniind că nu i-a preluat pe „vulturi” pentru a crea un război.

Benfica a învins-o pe AFS cu scorul categoric de 3-0, în etapa a șasea a sezonului. Partida a fost live video în AntenaPLAY.

Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica

Jose Mourinho a revenit după o pauză de 25 de ani pe banca Benficăi. El a recunoscut faptul că își dorea să revină în Portugalia, dar pe banca naționalei.

„Dacă mă întrebați dacă Porto e unul dintre cele mai mai cluburi din lume, aș fi spus da. Dacă Porto e un club gigant, aș fi spus tot da. Nu am venit la Benfica pentru a-i supăra pe cei de la Porto, am venit pentru a mă bucura de faptul că pot antrena un club mare, cu ambiții mari. Sper să nu se supere pe mine.

După ce am venit aici, am vorbit cu Villas-Boas și cu Varandas, președintele de la Sporting. Faptul că o antrenez pe Benfica asta nu înseamnă că trebuie să fie război. Nu mă gândesc nici la faptul că voi fi aplaudat pe Dragao. Dar Porto e o parte importantă din istoria mea și eu din istoria clubului.