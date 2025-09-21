Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: „Nu am venit aici să supăr pe cineva” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: „Nu am venit aici să supăr pe cineva”
VIDEO

Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: „Nu am venit aici să supăr pe cineva”

Publicat: 21 septembrie 2025, 9:00

Comentarii
Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: Nu am venit aici să supăr pe cineva”

Jose Mourinho/ Profimedia

Jose Mourinho a oferit o reacție fermă după victoria din primul meci disputat pe banca celor de la Benfica, după revenire. „The Special One” a amintit de faptul că a scris istorie alături de o altă formație din Liga Portugal, Porto, subliniind că nu i-a preluat pe „vulturi” pentru a crea un război. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Benfica a învins-o pe AFS cu scorul categoric de 3-0, în etapa a șasea a sezonului. Partida a fost live video în AntenaPLAY. 

Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica 

Jose Mourinho a revenit după o pauză de 25 de ani pe banca Benficăi. El a recunoscut faptul că își dorea să revină în Portugalia, dar pe banca naționalei. 

„Dacă mă întrebați dacă Porto e unul dintre cele mai mai cluburi din lume, aș fi spus da. Dacă Porto e un club gigant, aș fi spus tot da. Nu am venit la Benfica pentru a-i supăra pe cei de la Porto, am venit pentru a mă bucura de faptul că pot antrena un club mare, cu ambiții mari. Sper să nu se supere pe mine.  

După ce am venit aici, am vorbit cu Villas-Boas și cu Varandas, președintele de la Sporting. Faptul că o antrenez pe Benfica asta nu înseamnă că trebuie să fie război. Nu mă gândesc nici la faptul că voi fi aplaudat pe Dragao. Dar Porto e o parte importantă din istoria mea și eu din istoria clubului.  

Reclamă
Reclamă

Asta nu va fi o revenire definitivă în Portugalia. Mereu m-am gândit că voi reveni aici pentru a prelua naționala”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Fanatik.ro
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
12:03
„Nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui”. Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali. Sfat pentru patronul FCSB-ului
11:49
VIDEOCharles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan: „Va fi foarte dificil. Greșeala mea ne-a costat”
11:42
Sorin Cârțu a evitat subiectul “Ștefan Baiaram”, după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: “Poate simte asta”
11:23
Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori”
10:59
Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!”
10:43
Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul