Liga Portugal, pe un butoi cu pulbere! FC Porto şi Benfica s-au unit împotriva lui Sporting: "Fără ruşine"

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 14:01

Goncalves, în Sporting - Santa Clara / Profimedia

Sporting Lisabona a câştigat cu 4-2 meciul de pe teren propriu cu Santa Clara, LIVE în AntenaPLAY. Această victorie îi menţine pe cei de la Sporting la patru puncte în spatele liderului FC Porto şi la trei puncte în faţa rivalei din oraş, Benfica, după 27 de etape disputate din acest sezon.

Mai multe faze au ridicat semne de întrebare în timpul meciului de vineri seară, toate fiind judecate de arbitru în favoarea lui Sporting. Aceste faze au dus la reacţii din partea lui Porto şi Benfica pe social media.

FC Porto şi Benfica au pus tunurile pe Sporting

Santa Clara a deschis scorul în minutul 3, după care oaspeţii au avut şansa de a majora diferenţa la scurt timp, dar arbitrul a dictat un fault asupra lui Ricardo Mangas, în timp ce Gabriel Silva intra în careu. 20 de minute mai târziu, un penalty controversat a fost acordat pentru Sporting, iar Goncalves a restabilit egalitatea, în minutul 22. Au urmat până în pauză golurile lui Braganca şi Trincao, care au dus scorul în 3-1.

Santa Clara a mai avut un gol anulat, în minutul 82, când Goncalo Paciencia l-ar fi faultat pe Souleymane Faye în afara careului. Până la urmă, Paciencia a redus din diferenţă în minutul 89.

Ultimul cuvânt a fost tot al celor de la Sporting, care au marcat în al cincilea minut al prelungirilor golul de 4-2 prin Nel, în urma unui contraatac. Înainte de acest gol, Goncalves l-a ţinut pe Henrique Silva şi arbitrul nu a dictat nimic, lucru care i-a nemulţumit pe cei de la Santa Clara şi nu numai.

Rivalele FC Porto şi Benfica au reacţionat şi ele pe social media, postând imagini cu fazele controversate. Echipa lui Benfica a avut un mesaj dur: “Fără ruşine”.

De partea cealaltă, FC Porto a postat o captură cu ţinerea lui Goncalves din finalul meciului: “Care sunt criteriile?”.

FC Porto va juca sâmbătă, de la ora 22:30, LIVE în AntenaPLAY, de la ora 22:30, pe teren propriu, contra celor de la Famalicao.

