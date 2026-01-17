Rio Ave - Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale - Antena Sport

Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În urma acestei victorii clare, formația antrenată de Rui Borges, aflată pe 2, s-a apropiat la 4 puncte de liderul FC Porto.
Sâmbătă, capul de afiș al zilei care va fi transmis pe AntenaPLAY va fi duelul dintre Rio Ave și Benfica Lisabona. Echipa lui Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a ține aproape de primele două clasate.
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30)
Benfica lui Jose Mourinho va juca sâmbătă seară pe terenul celor de la Rio Ave, iar echipa acestuia are nevoie de victorie pentru a ține aproape de Sporting Lisabona, care a câștigat runda aceasta și liderul FC Porto.
Tot sâmbătă, se vor mai juca partidele Gil Vicente – Nacional, AFS – Arouca și Alverca – Moreirense.
Sporting – Casa Pia 3-0 LIVE VIDEO
Min. 90+:6: Fluier final! Sporting – Casa Pia 3-0! Campioana a obţinut o victorie importantă, care o apropie momentan la 4 puncte de FC Porto
Min. 90: Casa Pia a rămas în 10! Claudio Mendes a fost eliminat după ce şi-a lovit un adversar
Min. 78: Sporting – Casa Pia 3-0! Revenit după o accidentare teribilă, Braganca a marcat! După o eroare a apărării oaspeţilor, mingea a ajuns la Luis Suarez, care i-a pasat decisiv lui Braganca. Acesta a înscris, mingea trecând printre picioarele portarului formaţiei Casa Pia
Min. 43: Sporting – Casa Pia 2-0! Geny Catamo a realizat “dubla”! El a înscris al doilea gol al său cu un şut plasat
Min. 38: Sporting – Casa Pia 1-0! Geny Catamo a deschis scorul cu un şut deviat
Min. 1: A început meciul!
Sporting vine la partida de pe Jose Alvalade după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei, unde a fost învinsă în semifinale de Vitoria Guimaraes, care a câștigat și trofeul de altfel. În precedenta etapă de campionat, “leii” au remizat cu Gil Vicente, scor 1-1, permițându-le rivalilor de la FC Porto să se ducă la șapte puncte distanță în frunte.
Dacă Sporting e pe poziția a 2-a, Casa Pia e abia pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. În precedenta etapă, formația din zona de jos a clasamentului a pierdut categoric cu Rio Ave, scor 1-3. Deși nu se află în zona “roșie”, Casa Pia tremură, pentru că e la egalitate de puncte cu Arouca, aflată pe loc de baraj, cele două fiind separate doar de golaveraj.
În partida tur dintre cele două, Sporting s-a impus cu 2-0 grație golurilor macate de Trincao și de Hjulmand. Acum, mijlocașul danez va fi absent din cauza unei suspendări provocate de cumulul de “galbene”.
Hjulmand nu e singura absență a lui Rui Borges, care nu îi va avea la dispoziție nici pe Araujo, Blopa, Diomande, Goncalves, Ioannidis, Eduardo Quaresma, Quenda sau Santos.
Echipele probabile la Sporting – Casa Pia
Sporting: Silva – Fresneda, Reis, Inacio, Vagiannidis – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Santos – Suarez;
Casa Pia: Sequeira – Conte, Foonte, Sousa, Larrazabal – Brito, Nhaga – Livolant, Oukili, Nsona – Cassiano.
- Horaţiu Moldovan, la un pas să semneze cu noua echipă. Negocieri avansate în Portugalia
- Santa Clara – Porto 0-1. Liderul se distanțează în fruntea clasamentului din Portugalia
- Gol de “cascadorii râsului” în Portugalia. Porto a marcat în meciul cu Santa Clara după o gafă uluitoare
- Tony Strata a intrat la Guimaraes şi a fost imediat decisiv, pasând la un gol de senzaţie! Nota românului
- Transferul lui Ianis Stoica în Portugalia ajunge pe masa FIFA: „O să aibă interdicție”