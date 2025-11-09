Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi - Antena Sport

Închide meniul
Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi

Publicat: 9 noiembrie 2025, 14:55

Rui Costa, pe banca Benficăi - Profimedia Images

Benfica a anunţat duminică realegerea lui Rui Costa în funcţia de preşedinte al clubului din Lisabona. Fostul jucător profesionist, format la club în anii ’80, va avea un nou mandat de patru ani, după o campanie electorală marcată de o concurenţă acerbă.

Ajuns la conducerea clubului în 2021, fostul jucător format în cadrul clubului din Lisabona îşi reînnoieşte mandatul pentru o perioadă de 4 ani. Rezultatul a fost anunţat în urma unei adunări generale care a avut loc sâmbătă seara.

În ciuda celor 62% din voturi obţinute de Costa, fostul mijlocaş portughez nu era sigur că îşi va păstra funcţia. Confruntându-se cu alţi cinci candidaţi în primul tur organizat pe 25 octombrie, Rui Costa a părut mult timp în dificultate. Motivul: rezultate sportive dezamăgitoare, marcate de dominaţia echipelor Sporting Lisabona şi FC Porto.

La aceasta se adaugă mai multe cazuri de corupţie care au zguduit conducerea clubului din Lisabona în ultimii ani. Principalul adversar al lui Rui Costa în campania sa, Joao Noronha Lopes, manager în vârstă de 59 de ani, a reuşit să se impună ca un pretendent serios. Niciunul dintre cei doi bărbaţi nu a obţinut majoritatea absolută în primul tur, astfel că a fost organizat un al doilea tur, care a decis în favoarea lui Costa.

Campania a fost marcată şi de încercarea de revenire a lui Luis Filipe Vieira, preşedinte emblematic al clubului între 2003 şi 2021, obligat să demisioneze în urmă cu 4 ani după ce a fost pus sub acuzare pentru escrocherie şi fraudă fiscală.

În acest moment, Benfica e pe locul 3 în Liga Portugal, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. “Vulturii” joacă duminică, de la ora 22:30, cu Casa Pia, în cadrul etapei a 11-a.

