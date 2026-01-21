Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: "Nimeni nu e mai presus de club" - Antena Sport

Închide meniul
Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club”

Alex Masgras Publicat: 21 ianuarie 2026, 13:23

Ousmane Dembele, în timpul meciului Sporting - PSG / Profimedia

PSG nu traversează cea mai bună perioadă, după eliminarea surprinzătoare din Cupa Franţei, dar şi înfrângerea de marţi din UEFA Champions League, de pe terenul lui Sporting. În toată această perioadă s-a vorbit mult şi despre viitorul lui Ousmane Dembele la echipa de pe Parc des Princes.

Contractul Balonului de Aur de aur cu campioana Europei este valabil până în iunie 2028, dar negocierile pentru prelungirea înţelegerii au început deja. Cu toate acestea, Dembele a refuzat o primă ofertă a parizienilor.

Nasser Al-Khelaifi l-a avertizat pe Ousmane Dembele în privinţa prelungirii contractului: “Vrem să îl păstrăm, dar nu cu orice preţ”

După ce PSG i-ar fi propus un salariu de 30 de milioane de euro pe an lui Ousmane Dembele, presa din Franţa a anunţat că Balonul de Aur din 2025 a refuzat, cerând dublu pentru a bate palma pentru o nouă înţelegere cu actuala sa echipă.

Nasser Al-Khelaigi, preşedintele lui PSG şi omul care nu a cedat nici măcar în faţa lui Kylian Mbappe, a avut un mesaj clar pentru vedeta echipei sale. Chiar dacă Al-Khelaifi îşi doreşte ca Dembele să continue la PSG, el a anunţat că nu va sparge banca pentru a-i satisface toate pretenţiile francezului:

“Nimeni nu e mai presus de club. Vrem să-l păstrăm, dar nu cu orice preț. Există o politică a clubului care spune că există o limită salarială pentru jucători. Toată lumea știe asta și toată lumea trebuie să respecte asta”, a declarat Al-Khelaifi, citat de marca.com.

Ousmane Dembele, câştigător al Balonului de Aur 2025, a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei lui Luis Enrique anul trecut, atunci când PSG a cucerit 6 trofee. Cu toate acestea, parizienii nu vor să repete experienţele Kylian Mbappe, Neymar sau Lionel Messi, jucători care câştigau peste 40 de milioane de euro. În cazul actualului star de la Real Madrid, salariul său ajungea chiar la 70 de milioane de euro.

