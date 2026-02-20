Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon - Antena Sport

Situația de la Paris Saint Germain este una tot mai tensionată, după episodul petrecut la Monaco, acolo unde gruparea antrenată de Luis Enrique a reușit o „remontada” de excepție contra adversarei din Ligue 1.

Ousmane Dembele a fost scos de pe teren rapid și se zvonea că Balonul de Aur ar fi suferit o nouă accidentare musculară. Presa din Hexagon dezvăluie că starul parizienilor se află într-un conflict cu Luis Enrique.

Ousmane Dembele, certat cu oficialii de la PSG

Ousmane Dembele mai are contract cu Paris Saint Germain până la data de 30 iunie 2028, însă oficialii grupării din Hexagon au vrut să îi propună prelungirea acordului existent.

Aceștia s-au lovit însă de niște cerințe exorbitante ale câștigătorului Balonului de Aur, care a solicitat un salariu astronomic: 60 de milioane de euro pe an.

Conducerea campioanei Franței nici a vrut să audă de așa ceva, iar relația fotbalistului s-ar fi „alterat” și cu antrenorul Luis Enrique. Acesta l-a scos în minutul 27 al partidei cu AS Monaco și se zvonea că ar fi vorba de o altă accidentare.