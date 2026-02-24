Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa - Antena Sport

Achraf Hakimi, fundaşul lui PSG, desemnat cel mai bun fotbalist din Africa în 2025, va fi judecat în Franţa pentru o acuzaţie de viol, în urma unei plângeri depuse de o tânără în februarie 2023, informează EFE.

“Astăzi, o acuzaţie de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă l-am contestat şi totul arată că este fals. Este la fel de nedrept faţă de cei nevinovaţi, precum este faţă de victimele adevărate”, a scris Hakimi pe contul său de pe reţeaua X.

Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa

Jucătorul format la academia clubului Real Madrid a adăugat că “aşteaptă cu calm acest proces, care va permite adevărului să iasă la lumină public”.

În vârstă de 27 de ani, Achraf Hakimi a fost cumpărat de PSG în iulie 2021 de la Inter Milano, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro plus bonusuri.

El a cucerit patru titluri de campion al Franţei şi Liga Campionilor alături de clubul parizian, după ce a fost anterior campion în Serie A cu Inter Milano, în singurul său sezon petrecut la clubul italian (2020-2021).