"Visați la o medalie peste 4 ani?" Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de speranță în privința unei posibile medalii olimpice la ediția de peste patru ani din Franța.

România a obținut un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de Iarnă prin Mihai Tentea și George Iordache, care au realizat cea mai bună performanță a țării noastre la prestigioasa competiție din 1992 încoace și cea mai bună la disciplina de bob din 1972 până în prezent. La o zi distanță după ce a terminat pe 5 alături de colegul său, pilotul echipajului a acordat câteva declarații.

Ce a spus Mihai Tentea după rezultatul fabulos de la JO 2026

Tentea a recunoscut că lui și tuturor din echipă le-a fost greu să doarmă după rezultatul înregistrat la Milano-Cortina, prin prisma adrenalinei acumulate după tot ce s-a întâmplat. În plus, boberul a dezvăluit că momentan el și Iordache nu vor sărbători, deoarece mai au de concurat în Italia la proba de bob-4 masculin, unde manșele încep sâmbătă.

Întrebat dacă vrea să cucerească o medalie olimpică în 2030, sportivul a spus clar: “De ce nu?”

“Este o bucurie foarte mare, a fost un rezultat nesperat. Ne-am depășit condiția, am reușit să ne ridicăm la un nivel mai înalt și automat bucuria a răsărit din noi. (n.r. E cel mai bun rezultat la jocuri din ultimii 34 de ani, cum se simte asta?) Foarte, foarte bine.