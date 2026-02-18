Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Visați la o medalie peste 4 ani?" Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | “Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice
EXCLUSIV

“Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 14:46

Comentarii
Visați la o medalie peste 4 ani? Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice

Tentea și Iordache, la Jocurile Olimpice de Iarnă / Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de speranță în privința unei posibile medalii olimpice la ediția de peste patru ani din Franța.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a obținut un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de Iarnă prin Mihai Tentea și George Iordache, care au realizat cea mai bună performanță a țării noastre la prestigioasa competiție din 1992 încoace și cea mai bună la disciplina de bob din 1972 până în prezent. La o zi distanță după ce a terminat pe 5 alături de colegul său, pilotul echipajului a acordat câteva declarații.

Ce a spus Mihai Tentea după rezultatul fabulos de la JO 2026

Tentea a recunoscut că lui și tuturor din echipă le-a fost greu să doarmă după rezultatul înregistrat la Milano-Cortina, prin prisma adrenalinei acumulate după tot ce s-a întâmplat. În plus, boberul a dezvăluit că momentan el și Iordache nu vor sărbători, deoarece mai au de concurat în Italia la proba de bob-4 masculin, unde manșele încep sâmbătă.

Întrebat dacă vrea să cucerească o medalie olimpică în 2030, sportivul a spus clar: “De ce nu?”

Este o bucurie foarte mare, a fost un rezultat nesperat. Ne-am depășit condiția, am reușit să ne ridicăm la un nivel mai înalt și automat bucuria a răsărit din noi. (n.r. E cel mai bun rezultat la jocuri din ultimii 34 de ani, cum se simte asta?) Foarte, foarte bine.

Reclamă
Reclamă

Mă bucur că am fost noi cei care am reușit să obțină acest rezultat, pentru că am muncit foarte mult și se simte satisfăcător în această privință, pentru că în sfârșit ne-a fost răsplătită această muncă. De la adrenalină și de la fericirea asta cred că pur și simplu a dispărut somnul. Acest rezultat ni-l dedic nouă, ca și echipă.

(n.r. Locul 5 la Jocurile Olimpice, în condițiile în care România nu are pistă de bob. Cum e posibil?) E posibil prin faptul că am primit susținere foarte multă și îndelungată din partea COSR-ului, din partea Federației Române de Bob și Sanie, din partea ANS-ului și toate lucrurile acestea se simt, fiecare bănuț care a fost trimis în direcția noastră a fost bine folosit și ne-am antrenat pe cele mai bune pârtii, pe lângă cei mai buni.

(n.r. Visați la o medalie peste patru ani?) Este un drum lung, dar asta ne oferă timp să creștem, să ne îmbunătățim. De ce nu, cum am sperat acum la un Top 10, să obținem un Top 5, putem spera și acolo la un Top 5 și să obținem o medalie. Se poate, am arătat că se poate și cred că vom arăta în continuare că vrem și putem mai mult“, a spus Mihai Tentea în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă

Pentru rezultatul de la Jocurile Olimpice, Tentea și Iordache se vor alege cu 42.000 de euro fiecare, dar suma se și poate dubla.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Observator
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
14:39
Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana
14:03
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”
14:00
LIVE VIDEOA început sesiunea de seară în prima zi de teste din Bahrain. Leclerc, cel mai rapid de dimineață
13:49
Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii”
13:34
FotoArena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară
12:53
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 5 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea