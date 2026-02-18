"Visați la o medalie peste 4 ani?" Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de speranță în privința unei posibile medalii olimpice la ediția de peste patru ani din Franța.
România a obținut un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de Iarnă prin Mihai Tentea și George Iordache, care au realizat cea mai bună performanță a țării noastre la prestigioasa competiție din 1992 încoace și cea mai bună la disciplina de bob din 1972 până în prezent. La o zi distanță după ce a terminat pe 5 alături de colegul său, pilotul echipajului a acordat câteva declarații.
Ce a spus Mihai Tentea după rezultatul fabulos de la JO 2026
Tentea a recunoscut că lui și tuturor din echipă le-a fost greu să doarmă după rezultatul înregistrat la Milano-Cortina, prin prisma adrenalinei acumulate după tot ce s-a întâmplat. În plus, boberul a dezvăluit că momentan el și Iordache nu vor sărbători, deoarece mai au de concurat în Italia la proba de bob-4 masculin, unde manșele încep sâmbătă.
Întrebat dacă vrea să cucerească o medalie olimpică în 2030, sportivul a spus clar: “De ce nu?”
“Este o bucurie foarte mare, a fost un rezultat nesperat. Ne-am depășit condiția, am reușit să ne ridicăm la un nivel mai înalt și automat bucuria a răsărit din noi. (n.r. E cel mai bun rezultat la jocuri din ultimii 34 de ani, cum se simte asta?) Foarte, foarte bine.
Mă bucur că am fost noi cei care am reușit să obțină acest rezultat, pentru că am muncit foarte mult și se simte satisfăcător în această privință, pentru că în sfârșit ne-a fost răsplătită această muncă. De la adrenalină și de la fericirea asta cred că pur și simplu a dispărut somnul. Acest rezultat ni-l dedic nouă, ca și echipă.
(n.r. Locul 5 la Jocurile Olimpice, în condițiile în care România nu are pistă de bob. Cum e posibil?) E posibil prin faptul că am primit susținere foarte multă și îndelungată din partea COSR-ului, din partea Federației Române de Bob și Sanie, din partea ANS-ului și toate lucrurile acestea se simt, fiecare bănuț care a fost trimis în direcția noastră a fost bine folosit și ne-am antrenat pe cele mai bune pârtii, pe lângă cei mai buni.
(n.r. Visați la o medalie peste patru ani?) Este un drum lung, dar asta ne oferă timp să creștem, să ne îmbunătățim. De ce nu, cum am sperat acum la un Top 10, să obținem un Top 5, putem spera și acolo la un Top 5 și să obținem o medalie. Se poate, am arătat că se poate și cred că vom arăta în continuare că vrem și putem mai mult“, a spus Mihai Tentea în exclusivitate pentru Antena Sport.
Pentru rezultatul de la Jocurile Olimpice, Tentea și Iordache se vor alege cu 42.000 de euro fiecare, dar suma se și poate dubla.
