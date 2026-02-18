Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana - Antena Sport

Home | NBA | Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana

Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana

Dan Roșu Publicat: 18 februarie 2026, 14:39

Comentarii
Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana

Deandre Ayton - Profimedia Images

Starul lui Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sursele au declarat că Ayton, originar din Bahamas, a fost reţinut după ce ar fi avut asupra sa marijuana. Avocatul lui Ayton, Devard Francis, a declarat că sportivul a fost reţinut pentru scurt timp, înainte de a fi eliberat.

Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas

„Anchetatorii au constatat că de fapt cantitatea foarte mică de marijuana nu se afla în geanta lui Deandre, dar au continuat ancheta şi el a fost eliberat rapid”, a spus Francis.

Francis a spus că marijuana se afla în geanta altcuiva.

Deşi arhipelagul a luat măsuri pentru legalizarea marijuanei în scopuri medicale şi religioase, drogul rămâne ilegal în Bahamas.

Reclamă
Reclamă

Sportivul a semnat un contract pe doi ani cu Lakers vara trecută, după ce a jucat pentru Phoenix Suns şi Portland Trail Blazers. Joia trecută, el a ratat al doilea meci consecutiv pentru Lakers.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Observator
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
14:03
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”
14:00
LIVE VIDEOA început sesiunea de seară în prima zi de teste din Bahrain. Leclerc, cel mai rapid de dimineață
13:49
Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii”
13:34
FotoArena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară
12:53
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
12:48
FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română”
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 5 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea