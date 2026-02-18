Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana - Antena Sport

Starul lui Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz.
Sursele au declarat că Ayton, originar din Bahamas, a fost reţinut după ce ar fi avut asupra sa marijuana. Avocatul lui Ayton, Devard Francis, a declarat că sportivul a fost reţinut pentru scurt timp, înainte de a fi eliberat.
Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas
„Anchetatorii au constatat că de fapt cantitatea foarte mică de marijuana nu se afla în geanta lui Deandre, dar au continuat ancheta şi el a fost eliberat rapid”, a spus Francis.
Francis a spus că marijuana se afla în geanta altcuiva.
Deşi arhipelagul a luat măsuri pentru legalizarea marijuanei în scopuri medicale şi religioase, drogul rămâne ilegal în Bahamas.
Sportivul a semnat un contract pe doi ani cu Lakers vara trecută, după ce a jucat pentru Phoenix Suns şi Portland Trail Blazers. Joia trecută, el a ratat al doilea meci consecutiv pentru Lakers.
