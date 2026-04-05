Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital, după ce Mircea Lucescu a fost mutat la ATI: “Nu mai pot sta acasă”

Marius Șumudică a decis să plece la Spitalul Universitar de Urgență București după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aritmiile fostului selecționer au devenit severe, motiv pentru care a fost mutat la secția de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

Marius Șumudică, alături de Mircea Lucescu: “Mi-a fost ca un tată”

Mircea Lucescu trece de câteva zile prin momente extrem de dificile. Vineri dimineața, antrenorul de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat din spital, motiv pentru care a rămas în instituția medicală.

Fostului selecționer i-a fost montat un al cincilea stent, iar sâmbătă veștile dinspre spital păreau mai bune. Lucescu se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Totuși, ziua de duminică pare una dificilă pentru Lucescu după ce a ajuns din nou la ATI. La spital și-au făcut deja apariția soția sa și nepoata Marilu, iar Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, și-a făcut și el apariția.