Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital, după ce Mircea Lucescu a fost mutat la ATI: “Nu mai pot sta acasă”

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 12:52 / Actualizat: 5 aprilie 2026, 14:06

Marius Șumudică, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marius Șumudică a decis să plece la Spitalul Universitar de Urgență București după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aritmiile fostului selecționer au devenit severe, motiv pentru care a fost mutat la secția de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

Marius Șumudică, alături de Mircea Lucescu: “Mi-a fost ca un tată”

Mircea Lucescu trece de câteva zile prin momente extrem de dificile. Vineri dimineața, antrenorul de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat din spital, motiv pentru care a rămas în instituția medicală.

Fostului selecționer i-a fost montat un al cincilea stent, iar sâmbătă veștile dinspre spital păreau mai bune. Lucescu se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Totuși, ziua de duminică pare una dificilă pentru Lucescu după ce a ajuns din nou la ATI. La spital și-au făcut deja apariția soția sa și nepoata Marilu, iar Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, și-a făcut și el apariția.

Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa“, a spus Șumudică pentru fanatik.ro.

Mircea Lucescu a pregătit-o pe Rapid în două mandate: iulie 1997 – noiembrie 1998 și aprilie 1999 – iunie 2000. În Giulești, “Il Luce” a câștigat un campionat, o Cupă a României și o Supercupă.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu