Marius Șumudică și-a pierdut dorința să antreneze: "Nu mă «trage» să plec". Dezvăluiri după ce a refuzat China - Antena Sport

Marius Șumudică și-a pierdut dorința să antreneze: “Nu mă «trage» să plec”. Dezvăluiri după ce a refuzat China

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 12:11

Marius Șumudică, pe banca Rapidului / Sport Pictures

Marius Șumudică a venit cu noi dezvăluiri legate de posibilitatea de a reveni pe banca tehnică și a vorbit din nou despre cum a refuzat oferta din China despre care a vorbit în ultima perioadă. În plus, tehnicianul a avut un discurs îngrijorător și a vorbit inclusiv despre cum există șanse ca într-un moment al carierei sale să pună stop antrenoratului.

Șumudică a fost asociat cu o revenire după ce a plecat de la Rapid, iar antrenorul anunțase că s-a înțeles cu cei de la Yunnan Yukun, mutare care între timp a picat. Recent, antrenorul de 54 de ani a venit cu noi detalii legate de ofertele pe care le-a refuzat și a spus că în momentul de față nu are nicio “tragere de inimă” să fie pe banca unei formații.

Șumudică nu mai are dorință să antreneze

“Șumi” a dezvăluit că în urmă cu câteva luni, după ce plecase de la Rapid, era nerăbdător să intre iar în circuit, însă acum nu mai simte acest lucru. În plus, tehnicianul a dezvăluit că a avut câteva probleme și că niciodată nu se știe dacă va apărea vreun moment în care să se retragă subit din lumea antrenoratului. Ulterior, Șumudică a revenit asupra declarațiilor sale și a spus că momentan nu se pune problema să se gândească la a nu mai antrena.

Am refuzat China, numai când mă gândeam unde trebuie să ajung. Aveam contractul pe masă, am refuzat și ieri au semnat cu un spaniol. Am mai avut ceva contracte în Saudia (n.r. Arabia Saudită), nu mi-a convenit, în același timp și în Turcia la fel. Nu mă «trage» să plec.

Nu sunt pesimist, sunt mai multe probleme care apasă în viața de zi cu zi a unui antrenor. La un moment dat există și posibilitatea să iei o decizie radicală și să spui stop. Mi-a fost greu să plec de acasă, am avut niște probleme.

În momentul de față nu mă atrage nimic să antrenez. Asta e prea mult, că Șumudică se gândește la retragere“, a spus antrenorul, potrivit fanatik.ro.

