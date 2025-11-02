Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) avea un acord cu Yunnan Yukun, echipă din prima ligă chineză, dar fostul tehnician al Rapidului a anunţat că totul a picat.

Şumudică a fost nemulţumit că a primit mai multe variante de contract. El a subliniat că, în acest moment, nu are un acord cu nicio echipă.

Marius Şumudică, despre acordul cu Yunnan: “A căzut”

“A căzut (n.r: acordul cu Yunnan). Două luni au venit nu ştiu câte contracte de la ei şi mi-am dat seama. Aveam contractul pe mail şi să merg acolo. De fiecare dată apărea altceva în contract.

În momentul ăsta nu am niciun acord cu Yunnan, nu se pune problema.

Am avut discuţii în Arabia Saudită, nu s-a schimbat nimic, l-au dat afară pe Laurent Blanc de la Ittihad. Am avut contacte, dar nimic concret”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.