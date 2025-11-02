Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) avea un acord cu Yunnan Yukun, echipă din prima ligă chineză, dar fostul tehnician al Rapidului a anunţat că totul a picat.
Şumudică a fost nemulţumit că a primit mai multe variante de contract. El a subliniat că, în acest moment, nu are un acord cu nicio echipă.
Marius Şumudică, despre acordul cu Yunnan: “A căzut”
“A căzut (n.r: acordul cu Yunnan). Două luni au venit nu ştiu câte contracte de la ei şi mi-am dat seama. Aveam contractul pe mail şi să merg acolo. De fiecare dată apărea altceva în contract.
În momentul ăsta nu am niciun acord cu Yunnan, nu se pune problema.
Am avut discuţii în Arabia Saudită, nu s-a schimbat nimic, l-au dat afară pe Laurent Blanc de la Ittihad. Am avut contacte, dar nimic concret”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
De la despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut, Marius Şumudică nu a mai antrenat nicio echipă. “Şumi” a părăsit-o pe Rapid chiar înaintea ultimei etape din play-off, după ce a acuzat probleme medicale.
De-a lungul carierei sale de antrenor, Marius Şumudică le-a pregătit, printre altele, pe Astra, Braşov, Al-Shabab, CFR, Al-Raed, Gaziantep şi Rapid. Cu Astra Giurgiu a câştigat campionatul, având atunci o echipă din care făceau parte Denis Alibec şi Constantin Budescu.
Şumudică a reuşit să o ducă în play-off sezonul trecut pe Rapid, dar a ratat calificarea într-o cupă europeană cu echipa patronată de Dan Şucu. În cele 38 de meciuri în care a stat pe banca Rapidului în mandatul precedent, Şumudică a avut o medie a punctelor de 1.55.
