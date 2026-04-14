Matei Lucescu a văzut colecţia impresionantă a lui Mircea Lucescu! Ce a spus despre tricoul legendarului Pele

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 17:15

Nepotul regretatului Mircea Lucescu, Matei Lucescu, a văzut colecţia impresionantă de tricouri a bunicului său, expusă la Muzeul Fotbalului.

Mircea Lucescu a murit în urmă cu o săptămână, pe 7 aprilie. A fost înmormântat la cimitirul Bellu vineri, 10 aprilie. După decesul lui Mircea Lucescu, circa 15.000 de persoane au mers să îşi ia rămas-bun de la fostul selecţioner al României, atunci când sicriul regretatului tehnician român a fost depus la Arena Naţională. A fost ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la toate partidele din competiţiile europene şi la cele din Liga 1.

Matei Lucescu: “Mă impresionează faptul că reuşeşte să inspire şi generaţiile noi, care nu l-au prins ca jucător”

“(n.r: E prima oară când ai venit să vezi colecţia?) Am tot vorbit cu Mircea, a tot insistat să venim să o vedem, dar nu am apucat. Sincer, e prima oară când o văd pe toată expusă. 

Fiind tricourile lui, nu avea obiceiul să le scoată să se uite la ele. E prima oară şi pentru mine când am ocazia să le văd pe toate expuse (n.r: tricourile bunicului său), să-mi dau seama cât de multe sunt, de fapt. Nici nu ştiam. E frumos şi impresionant să vezi istoria şi fizic, să vezi că după fiecare meci au rămas, cumva, amintiri şi fizice, nu doar imagini şi poze de atunci.

E impresionant să văd momente din viaţa lui, aşezate, într-o ordine cronologică. Am văzut tricouri din ’66 până la cele recente, cu Messi. 

Am văzut şi o poză cu tricoul lui de la muzeul din Madrid. Presupun că e cel pe care l-a schimbat cu Pele. Sunt imagini şi obiecte care îţi aduc aminte de tot ce a însemnat pentru el fotbalul.

(n.r: Când erai mic ţi-a arătat tricoul lui Pele?) Cred că l-am văzut o singură dată. Acum e a doua oară când îl văd. Ştiam de el. Mă bucur (n.r: că toate tricourile) au ajuns să fie expuse într-un cadru formal.

Mă impresionează faptul că reuşeşte să inspire şi generaţiile noi, care nu l-au prins ca jucător şi nu l-au prins nici ca antrenor decât la final, când era la echipa naţională”, a declarat Matei Lucescu, la Muzeul Fotbalului.

