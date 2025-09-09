Mesaj pentru Vladislav Blănuţă după ce a semnat cu Dinamo Kiev: "Să marcheze mult şi să câştige trofee" - Antena Sport

Vladislav Blănuţă (23 de ani) a fost cumpărat de Dinamo Kiev de la Craiova lui Adrian Mititelu cu 2.6 milioane de euro. Tudor Băluţă, fost fotbalist al ucrainenilor, a avut un mesaj clar pentru internaţionalul de tineret.

Vârful cotat la 1.8 milioane de euro va trebui să marcheze cât mai multe goluri şi să câştige trofee. Asta ţinând cont că Dinamo este cel mai important club din Ucraina, având 42 de trofee în vitrină, între care un record de 17 titluri.

Mesaj pentru Vladislav Blănuţă după ce a semnat cu Dinamo Kiev

“Îl cunosc din România pe Blănuță, l-am văzut în mai multe meciuri și consider că e un fotbalist care, la un moment dat, poate deveni o opțiune și pentru naționala noastră de seniori. Cred că, la Dinamo Kiev, cele mai importante pentru el sunt aceste două lucruri: să marcheze mult, pentru că e atacant, și să strângă trofee.

Dinamo e un club atât de mare încât nu poate avea decât acest gând, al trofeelor în permanență, e strategia clubului orice s-ar întâmpla! Îi doresc multă baftă lui Blănuță, sper să îi fie bine și să aibă parte de o perioadă”, a spus Băluţă, citat de prosport.ro.

2.6 milioane de euro pentru Adrian Mititelu

Adrian Mititelu se va alege cu 2.6 milioane de euro, la care se mai pot adăuga alte 300.000 de euro din bonusuri. De partea cealaltă, salariul anual al jucătorului va fi de 520.000 de euro, o sumă care poate creşte semnificativ în funcţie de nişte clauze din contract.