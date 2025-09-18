Mesajul transmis de FRF, după moartea lui Florin Marin - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul transmis de FRF, după moartea lui Florin Marin

Alex Ioniță Publicat: 18 septembrie 2025, 23:26

FOTO: FRF

Reprezentanții Federației Române de Fotbal au transmis un mesaj după moartea lui Florin Marin. Fostul antrenor s-a stins din viață la 72 de ani.

Florin Marin a murit în decursul zilei de 18 septembrie. La scurt timp de la tragicul anunț, oficialii FRF au transmis un mesaj de condoleanțe.

Ce mesaj a transmis FRF, după moartea lui Florin Marin

“Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 1, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”, au notat oficialii FRF.

