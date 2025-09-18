Florin Marin a murit la 72 de ani! - Antena Sport

Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin a murit, la 72 de ani, în decursul zilei de 18 septembrie.

Fostul jucător al celor de la Steaua, dar și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, s-a stins după mai multe săptămâni petrecute în spital. Mihai Iosif a făcut tristul anunț, prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

A murit Florin Marin

Potrivit fanatik.ro, Florin Marin s-a aflat într-o stare extrem de gravă, în ultimele zile ale vieții. Acesta ar fi ajuns să aibă o greutate de doar 40 de kilograme.

Florin Marin și-a început cariera la Rapid, însă a cunoscut cele mai mari performanțe alături de Steaua. La formația „militară” a câștigat un titlu, în 1978, dar și o Cupă a României, în 1979.

Înainte de a-și încheia cariera de jucător a mai îmbrăcat tricourile celor de la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.