Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii

Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii

Alex Masgras Publicat: 27 decembrie 2025, 19:27

Comentarii
Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii

Pep Guardiola

Manchester City a fost pe primul loc în Premier League timp de câteva ore, după succesul de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1. Victoria cu 2-1 de pe teren propriu a lui Arsenal i-a readus pe tunari pe primul loc din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul victoriei de pe City Ground din Nottingham, Pep Guardiola a vrut să sărbătorească alături de fanii care au făcut deplasarea, dar a avut o reacție neașteptată. Antrenorul spaniol a fost vizibil deranjat de operatorul aflat pe teren.

Pep Guardiola, supărat pe un operator după Nottingham Forest – Manchester City 1-2

În momentul în care s-a îndreptat către peluza în care se aflau fanii echipei sale, pentru a-i saluta, Pep Guardiola s-a oprit și nu s-a ferit să arate că este deranjat de operatorul care se afla mult prea aproape de el. Apoi, el s-a uitat către fani și a făcut un semn către operator, pe care l-a invitat să se îndepărteze. (VEZI AICI MOMENTUL)

Tijani Reijnders a deschis scorul la Nottingham în minutul 54, din pasa lui Cherki. Câteva minute mai târziu, Omari Hutchinson a restabilit egalitatea, marcând primul său gol pentru Forest în minutul 54.

În minutul 83, City a marcat golul victoriei prin Cherki, care a dus la a opta victorie la rând pentru “cetățeni”, care au trecut pe primul loc, având un punct peste Arsenal, în condițiile în care “tunarii” vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, cu Brighton, pe teren propriu.

Reclamă
Reclamă

Meciul de pe City Ground nu a fost lipsit de controverse. În debutul reprizei a doua, Ruben Diaz a comis un fault la marginea careului, iar fanii lui Forest s-au plâns pe social media, fiind de părere că portughezul ar fi putut fi eliminat cu un al doilea cartonaș galben. Supărarea gazdelor a fost cu atât mai mare în condițiile în care City a deschis scorul la câteva zeci de secunde distanță de această vază controversată.

Pentru Manchester City urmează meciul de pe 1 ianuarie, de pe terenul lui Sunderland, în timp ce Nottingham Forest rămâne acasă, pentru meciul cu Everton.

Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%
Observator
Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
18:47
Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul
18:27
FotoGestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield
18:25
EXCLUSIVAdrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB: “Cu siguranţă va avea oferte”
17:55
VIDEOCristiano Ronaldo, gol cu călcâiul! Dublă spectaculoasă pentru CR7, care a atins borna 956
17:28
EXCLUSIVCristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali
17:10
Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 3 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 4 EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” 5 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 6 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Citește și
Cele mai citite
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”