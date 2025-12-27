Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii - Antena Sport

Manchester City a fost pe primul loc în Premier League timp de câteva ore, după succesul de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1. Victoria cu 2-1 de pe teren propriu a lui Arsenal i-a readus pe tunari pe primul loc din Premier League.
La finalul victoriei de pe City Ground din Nottingham, Pep Guardiola a vrut să sărbătorească alături de fanii care au făcut deplasarea, dar a avut o reacție neașteptată. Antrenorul spaniol a fost vizibil deranjat de operatorul aflat pe teren.
Pep Guardiola, supărat pe un operator după Nottingham Forest – Manchester City 1-2
În momentul în care s-a îndreptat către peluza în care se aflau fanii echipei sale, pentru a-i saluta, Pep Guardiola s-a oprit și nu s-a ferit să arate că este deranjat de operatorul care se afla mult prea aproape de el. Apoi, el s-a uitat către fani și a făcut un semn către operator, pe care l-a invitat să se îndepărteze. (VEZI AICI MOMENTUL)
Tijani Reijnders a deschis scorul la Nottingham în minutul 54, din pasa lui Cherki. Câteva minute mai târziu, Omari Hutchinson a restabilit egalitatea, marcând primul său gol pentru Forest în minutul 54.
În minutul 83, City a marcat golul victoriei prin Cherki, care a dus la a opta victorie la rând pentru “cetățeni”, care au trecut pe primul loc, având un punct peste Arsenal, în condițiile în care “tunarii” vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, cu Brighton, pe teren propriu.
Meciul de pe City Ground nu a fost lipsit de controverse. În debutul reprizei a doua, Ruben Diaz a comis un fault la marginea careului, iar fanii lui Forest s-au plâns pe social media, fiind de părere că portughezul ar fi putut fi eliminat cu un al doilea cartonaș galben. Supărarea gazdelor a fost cu atât mai mare în condițiile în care City a deschis scorul la câteva zeci de secunde distanță de această vază controversată.
Pentru Manchester City urmează meciul de pe 1 ianuarie, de pe terenul lui Sunderland, în timp ce Nottingham Forest rămâne acasă, pentru meciul cu Everton.
