Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii - Antena Sport

Manchester City a fost pe primul loc în Premier League timp de câteva ore, după succesul de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1. Victoria cu 2-1 de pe teren propriu a lui Arsenal i-a readus pe tunari pe primul loc din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul victoriei de pe City Ground din Nottingham, Pep Guardiola a vrut să sărbătorească alături de fanii care au făcut deplasarea, dar a avut o reacție neașteptată. Antrenorul spaniol a fost vizibil deranjat de operatorul aflat pe teren.

Pep Guardiola, supărat pe un operator după Nottingham Forest – Manchester City 1-2

În momentul în care s-a îndreptat către peluza în care se aflau fanii echipei sale, pentru a-i saluta, Pep Guardiola s-a oprit și nu s-a ferit să arate că este deranjat de operatorul care se afla mult prea aproape de el. Apoi, el s-a uitat către fani și a făcut un semn către operator, pe care l-a invitat să se îndepărteze. (VEZI AICI MOMENTUL)

Tijani Reijnders a deschis scorul la Nottingham în minutul 54, din pasa lui Cherki. Câteva minute mai târziu, Omari Hutchinson a restabilit egalitatea, marcând primul său gol pentru Forest în minutul 54.

În minutul 83, City a marcat golul victoriei prin Cherki, care a dus la a opta victorie la rând pentru “cetățeni”, care au trecut pe primul loc, având un punct peste Arsenal, în condițiile în care “tunarii” vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, cu Brighton, pe teren propriu.