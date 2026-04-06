Ce este ECMO. Mircea Lucescu va fi supus unei intervenţii care implică montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne critică, iar medicii au anunţat, într-un comunicat de presă, că fostul selecţioner ar urma mâine să fie suspus unei noi intervenţii chirugicale.
“În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, se arată în comunicatul Spitalului Universitar.
Ce este ECMO şi ce presupune, dar şi la ce riscuri este suspus Mircea Lucescu în urma acestei intervenţii.
Oxigenarea extracorporală arterio-venoasă cu membrană (ECMO) sau Susținerea extracorporală a vieții (ECLS) este o procedură utilizată în secțiile de Terapie Intensivă a spitalelor, în special în cazurile de insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie.
ECMO este o prescurtare de la „Extracorporeal Membrane Oxygenation” (în română, Oxigenare Extracorporală cu Membrană) și reprezintă o tehnică de susținere a vieții folosită pentru pacienții cu insuficiență respiratorie sau insuficiență cardiacă severă. Mai simplu spus, ECMO funcționează ca un plămân și o inimă artificiale, scrie doc.ro.
Procedura implică extragerea sângelui din corp, oxigenarea lui printr-o membrană specială (care elimină dioxidul de carbon și adaugă oxigen) și apoi reintroducerea acestuia în organism. Este folosită, de obicei, în situații critice, cum ar fi la pacienți cu insuficiență respiratorie severă, când ventilatoarele mecanice nu sunt suficiente. Procedura utilizează deci un aparat care mișcă sângele pacientului, prin intermediul unor tuburi exterioare. Sângele iese din organism, este oxigenat, este eliminat CO2 din compoziția lui, apoi intră din nou în organism, în sistemul circulator.
Prima utilizare a unui astfel de aparat datează încă din 1939, când dr. John Gibbon a folosit un astfel de procedeu în timpul unei operații pe cord. Ulterior, echipa medicală a lui J. Donald Hill a utilizat ECMO pentru a trata cu succes un pacient tânăr care suferea de insuficiență respiratorie severă. În 1989 s-a înființat „Extra Corporeal Life Support Organization”, instanță medicală care gestionează protocolul și cazurile în care este folosit acest procedeu. În România, premiera utilizării acestei proceduri a avut loc în anul 2012, pentru asistare cardio-pulmonară percutană postoperatorie, după o operaţie pe cord deschis.
ECMO se utilizează în cazurile foarte grave, când organismul pacientului nu mai poate susține singur oxigenarea sângelui, vitală pentru supraviețuire și refacere. În plus, este folosită în timpul intervențiilor chirurgicale complicate, pe cord.
Este o terapie complexă, care poate implica multe riscuri și complicații, însă în multe dintre cazuri a reprezentat singura șansă la viață pentru respectivii pacienți. În completarea acestei terapii, medicii urmăresc să susțină refacerea organelor afectate, pentru ca acestea să îți poată relua în scurt timp funcțiile și să evite infecțiile și septicemiile, principala complicație care poate duce la deces în urma terapiei.
