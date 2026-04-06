Ce este ECMO. Mircea Lucescu va fi supus unei intervenţii care implică montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne critică, iar medicii au anunţat, într-un comunicat de presă, că fostul selecţioner ar urma mâine să fie suspus unei noi intervenţii chirugicale.

“În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, se arată în comunicatul Spitalului Universitar.

Ce este ECMO şi ce presupune, dar şi la ce riscuri este suspus Mircea Lucescu în urma acestei intervenţii.

Oxigenarea extracorporală arterio-venoasă cu membrană (ECMO) sau Susținerea extracorporală a vieții (ECLS) este o procedură utilizată în secțiile de Terapie Intensivă a spitalelor, în special în cazurile de insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie.

ECMO este o prescurtare de la „Extracorporeal Membrane Oxygenation” (în română, Oxigenare Extracorporală cu Membrană) și reprezintă o tehnică de susținere a vieții folosită pentru pacienții cu insuficiență respiratorie sau insuficiență cardiacă severă. Mai simplu spus, ECMO funcționează ca un plămân și o inimă artificiale, scrie doc.ro.