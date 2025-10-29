Negocieri avansate pentru transferul lui Louis Munteanu. Viitoarea adversară a FCSB-ului oferă o sumă uriaşă - Antena Sport

Louis Munteanu (23 de ani) e din nou aproape de o plecare de la CFR Cluj. Atacantul se poate despărţi de formaţia din Gruia în pauza competiţională din iarnă, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League fiind cu ochii pe el.
Concret, Dinamo Zagreb a intrat “pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. În vară, a fost o adevărată “telenovelă” privind transferul atacantului român, el fiind dorit de Valencia, Rennes şi Lille.
Negocieri avansate pentru transferul lui Louis Munteanu: e dorit de Dinamo Zagreb
Conform iamsport.ro, Dinamo Zagreb e gata să ofere suma de cinci milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut din Liga 1. Cele două cluburi se află în negocieri avansate privind mutarea, care s-ar putea oficializa în iarnă.
Sursa menţionată anterior mai precizează faptul că CFR Cluj şi-a trimis recent un oficial în Croaţia, atât pentru a asista la un meci al lui Dinamo Zagreb, cât şi pentru a continua discuţiile privind transferul lui Dinamo Zagreb.
- Louis Munteanu este cotat la suma de 5 milioane de euro
- Două goluri în 14 meciuri a marcat atacantul în acest sezon
Şi Gigi Becali s-a declarat dispus să ofere o sumă de cinci milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu la FCSB. Atacantul este o dorinţă mai veche a patronului campioanei, care l-a avut pe lista de transferuri şi în vara lui 2024, atunci când a semnat cu formaţia din Gruia.
“Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi, era la mine”, spunea Gigi Becali despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB, în vară.
FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie, în penultima etapă a grupei de Europa League. Campioana Croaţiei ocupă locul secund în campionat, cu 22 de puncte, la trei puncte distanţă de liderul Hajduk Split, după 11 meciuri jucate.
