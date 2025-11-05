„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit - Antena Sport

Ilie Năstase a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Fostul lider ATP a avut un discurs manifest și a transmis că fostul antrenor merita să i se facă o statuie, după performanța uriașă obținută alături de Steaua în 1986.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Năstase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Emeric Ienei, mărturisind că îl cunoaște încă de la vârsta de 16 ani.

Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit

Ilie Năstase a declarat că în România ar trebui ca cei care au realizat performanțe uriașe să aibă parte de mai multă recunoștință. „Nasty” nu înțelege cum Emeric Ienei nu are deja o statuie pentru faptul că a cucerit Cupa Campionilor Europeni, alături de Steaua, în 1986.

„Îmi pare rău. Regret mult. Îmi era un prieten bun, îl cunosc de când aveam 16 ani, 17 ani. Un om foarte bun. Blând. Un om chiar adevărat. Blând. Mai mult nu pot să spun, că îmi pare rău. Nu îmi găsesc cuvintele. Ce păcat… A fost un om extraordinar.

Singurul antrenor care a câștigat și el o cupă și noi spunem că nu e Steaua cea mai titrată echipă.