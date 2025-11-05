„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit - Antena Sport

Ilie Năstase a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Fostul lider ATP a avut un discurs manifest și a transmis că fostul antrenor merita să i se facă o statuie, după performanța uriașă obținută alături de Steaua în 1986.
Ilie Năstase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Emeric Ienei, mărturisind că îl cunoaște încă de la vârsta de 16 ani.
Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit
Ilie Năstase a declarat că în România ar trebui ca cei care au realizat performanțe uriașe să aibă parte de mai multă recunoștință. „Nasty” nu înțelege cum Emeric Ienei nu are deja o statuie pentru faptul că a cucerit Cupa Campionilor Europeni, alături de Steaua, în 1986.
„Îmi pare rău. Regret mult. Îmi era un prieten bun, îl cunosc de când aveam 16 ani, 17 ani. Un om foarte bun. Blând. Un om chiar adevărat. Blând. Mai mult nu pot să spun, că îmi pare rău. Nu îmi găsesc cuvintele. Ce păcat… A fost un om extraordinar.
Singurul antrenor care a câștigat și el o cupă și noi spunem că nu e Steaua cea mai titrată echipă.
Trebuie să respectăm acești antrenori. La fel ca Ștefan Kovacs.
Lui Ienei trebuia să-i facă statuie până acum. Lui Kovacs la fel. Știți cum se laudă țările civilizate? Cu statuile se laudă. Alea sunt ce contează. Și de atunci și cele de acum, recente. M-a întrebat un prieten francez câte statui avem. Și eu i-am spus ‘nu știu, că noi nu respectăm oamenii’.
Îmi pare rău. În această seară o să fiu trist. Am primit o veste rea de tot pentru sufletul meu”, a declarat Ilie Năstase, conform sport.ro.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
