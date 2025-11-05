Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit - Antena Sport

Home | Fotbal | „Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit

„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit

Publicat: 5 noiembrie 2025, 18:37

Comentarii
Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit

Emeric Ienei și Ilie Năstase/ Colaj Hepta

Ilie Năstase a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Fostul lider ATP a avut un discurs manifest și a transmis că fostul antrenor merita să i se facă o statuie, după performanța uriașă obținută alături de Steaua în 1986. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Năstase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Emeric Ienei, mărturisind că îl cunoaște încă de la vârsta de 16 ani.  

Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit 

Ilie Năstase a declarat că în România ar trebui ca cei care au realizat performanțe uriașe să aibă parte de mai multă recunoștință. „Nasty” nu înțelege cum Emeric Ienei nu are deja o statuie pentru faptul că a cucerit Cupa Campionilor Europeni, alături de Steaua, în 1986. 

Îmi pare rău. Regret mult. Îmi era un prieten bun, îl cunosc de când aveam 16 ani, 17 ani. Un om foarte bun. Blând. Un om chiar adevărat. Blând. Mai mult nu pot să spun, că îmi pare rău. Nu îmi găsesc cuvintele. Ce păcat… A fost un om extraordinar. 

Singurul antrenor care a câștigat și el o cupă și noi spunem că nu e Steaua cea mai titrată echipă. 

Reclamă
Reclamă

Trebuie să respectăm acești antrenori. La fel ca Ștefan Kovacs. 

Lui Ienei trebuia să-i facă statuie până acum. Lui Kovacs la fel. Știți cum se laudă țările civilizate? Cu statuile se laudă. Alea sunt ce contează. Și de atunci și cele de acum, recente. M-a întrebat un prieten francez câte statui avem. Și eu i-am spus ‘nu știu, că noi nu respectăm oamenii’. 

Îmi pare rău. În această seară o să fiu trist. Am primit o veste rea de tot pentru sufletul meu”, a declarat Ilie Năstase, conform sport.ro. 

Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 gradeVremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Reclamă

Emeric Ienei a murit la 88 de ani  

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.  

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.  

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Observator
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
19:34
Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul
19:29
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Sofia Polcanova e ACUM în AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt
19:13
Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). Vlad Dragomir e titular în Pafos – Villareal (19:45)
19:07
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
18:44
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
18:30
VideoGrand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”