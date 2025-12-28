Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga - Antena Sport

Fotbalul spaniol are un nou subiect de discuție, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor a recunoscut cel puțin 10 greșeli comise în acest sezon, într-o primă rundă a unei analize cu 51 de decizii ale arbitrilor în La Liga, dar și în liga secundă și cea feminină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu toate fazele în care a intervenit VAR în acest sezon au fost analizate, ci doar cele selectate din primele 18 etape de către antrenorii José Luis Oltra, José Ramón Sandoval și José Luis Sánchez Vera, dar și de fostul jucător Fernando Morientes.

Real Madrid, dezavantajată sezonul acesta de VAR! Anunțul spaniolilor

Potrivit marca.com, Real Madrid ar fi fost cea mai dezavantajată echipă dintre echipele de top. Per total, în acest sezon, Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, dar și Espanyol, au avut cel mai mult de suferit din cauza arbitrajului. În ceea ce privește echipa de pe Santiago Bernabeu, faza analizată a fost cea în care Huijsen a fost eliminat în meciul cu Real Sociedad. Chiar dacă s-a luat în considerare faptul că VAR nu a intervenit, pentru că era o fază la limită, concluzia a fost că fotbalistul lui Real Madrid putea primi doar cartonaș galben.

La polul opus se află Atletico Madrid, sursa mai sus menționată susținând că Atletico Madrid este “câștigătoarea” în acest sezon, în ceea ce privește deciziile în favoarea sa, pe locul secund fiind Barcelona. De asemenea, au existat și două partide (Elche – Bilbao și Valencia – Villarreal), în care VAR-ul a intervenit eronat, dar centralii și-au menținut deciziile luate pe teren, chiar dacă au fost chemați la monitor.

Motivul pentru care Comitetul Tehnic al Arbitrilor din Spania face aceste analize este pentru a face ca deciziile arbitrilor să fie înțelese mai bine de jucători, antrenori și fani, iar totul să fie transparent, după ce fotbalul spaniol a avut mari scandaluri legate de arbitraj în ultimii ani, iar actualul sezon nu a fost scutit nici el de controverse.