Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga

Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 15:00

Comentarii
Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga

Vinicius, într-o discuție cu arbitrul, în Real Madrid - Sevilla / Profimedia

Fotbalul spaniol are un nou subiect de discuție, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor a recunoscut cel puțin 10 greșeli comise în acest sezon, într-o primă rundă a unei analize cu 51 de decizii ale arbitrilor în La Liga, dar și în liga secundă și cea feminină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu toate fazele în care a intervenit VAR în acest sezon au fost analizate, ci doar cele selectate din primele 18 etape de către antrenorii José Luis Oltra, José Ramón Sandoval și José Luis Sánchez Vera, dar și de fostul jucător Fernando Morientes.

Real Madrid, dezavantajată sezonul acesta de VAR! Anunțul spaniolilor

Potrivit marca.com, Real Madrid ar fi fost cea mai dezavantajată echipă dintre echipele de top. Per total, în acest sezon, Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, dar și Espanyol, au avut cel mai mult de suferit din cauza arbitrajului. În ceea ce privește echipa de pe Santiago Bernabeu, faza analizată a fost cea în care Huijsen a fost eliminat în meciul cu Real Sociedad. Chiar dacă s-a luat în considerare faptul că VAR nu a intervenit, pentru că era o fază la limită, concluzia a fost că fotbalistul lui Real Madrid putea primi doar cartonaș galben.

La polul opus se află Atletico Madrid, sursa mai sus menționată susținând că Atletico Madrid este “câștigătoarea” în acest sezon, în ceea ce privește deciziile în favoarea sa, pe locul secund fiind Barcelona. De asemenea, au existat și două partide (Elche – Bilbao și Valencia – Villarreal), în care VAR-ul a intervenit eronat, dar centralii și-au menținut deciziile luate pe teren, chiar dacă au fost chemați la monitor.

Motivul pentru care Comitetul Tehnic al Arbitrilor din Spania face aceste analize este pentru a face ca deciziile arbitrilor să fie înțelese mai bine de jucători, antrenori și fani, iar totul să fie transparent, după ce fotbalul spaniol a avut mari scandaluri legate de arbitraj în ultimii ani, iar actualul sezon nu a fost scutit nici el de controverse.

Reclamă
Reclamă

După 18 etape, Barcelona este lider în La Liga, cu 46 de puncte, fiind urmată de Real Madrid, cu 42 de puncte. Podiumul este completat de Atletico Madrid, cu 37 de puncte. De menționat și Villarreal, echipa de pe locul 4, cu 35 de puncte, care are două meciuri mai puțin disputate față de echipele din top 3.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Observator
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
14:33
EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România
13:47
EXCLUSIVPancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină! Sunt revoltat”
13:40
Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte! Anunțul antrenorului: “Mă simt ca peștele-n apă”. Cine l-a refuzat
12:35
EXCLUSIVMarius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta”
12:23
Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal
12:10
Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 5 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul 6 „Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!