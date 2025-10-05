Ofertă surpriză pentru George Puşcaş! Atacantul ar putea ajunge în Golf - Antena Sport

Închide meniul
Ofertă surpriză pentru George Puşcaş! Atacantul ar putea ajunge în Golf

Home | Fotbal | Ofertă surpriză pentru George Puşcaş! Atacantul ar putea ajunge în Golf

Ofertă surpriză pentru George Puşcaş! Atacantul ar putea ajunge în Golf

Publicat: 5 octombrie 2025, 15:27

Comentarii
Ofertă surpriză pentru George Puşcaş! Atacantul ar putea ajunge în Golf

George Puşcaş, în timpul unui meci - Profimedia Images

George Puşcaş (29 de ani) a rămas liber de contract, după ce s-a despărţit în această vară de Bodrumspor. Atacantul cotat la 1.1 milioane de euro a ratat transferurile la Legia Varşovia şi Guimaraes, dar are acum o nouă şansă.

Aflat într-un moment critic al carierei, vârful care a jucat până acum doar în Europa (România, Italia, Anglia şi Turcia) e aproape de a dat lovitura în Golf, acolo unde ar putea ajunge sub comanda unui antrenor român.

Ofertă surpriză pentru George Puşcaş

Conform iamsport.ro, Baniyas este clubul care doreşte să-l achiziţioneze pe Puşcaş. Formaţia din prima ligă din Emiratele Arabe Unite este condusă de Daniel Isăilă, iar pe la club a trecut recent şi Andrei Burcă.

Puşcaş vine după o stagiune în care fosta sa echipă a retrogradat în liga secundă din Turcia. Asta chiar dacă George şi-a trecut în cont 11 goluri şi 4 pase decisive, în cele 38 de meciuri disputate.

Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa, şi Bodrum sunt echipele la care a evoluat George Puşcaş în cariera sa.

Comentarii


