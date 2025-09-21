Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș. Românul e tentat să semneze - Antena Sport

Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș este Legia Varșovia. Edi Iordănescu, antrenorul polonezilor, încă și-l dorește pe atacantul român sub comanda sa.
George Pușcaș a rămas liber de contract în vară, după plecarea de la Bodrumspor. Atacantul de 29 de ani a fost aproape de o mutare în Liga Portugal, la Guimaraes, însă transferul a picat.
Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș: Legia Varșovia
Chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat, George Pușcaș încă poate semna cu altă echipă, ținând cont că e liber de contract. Atacantul a mai fost pe „radarul” celor de la Legia Varșovia în vară, însă pretențiile sale salariale au fost prea mari la momentul respectiv pentru clubul polonez.
„Încă de la începutul verii, presa a relatat că George Pușcaș, jucător cu 46 de selecții în echipa națională a României, ar putea ajunge la Legia Varșovia. Acum, deși perioada de transferuri s-a încheiat, subiectul a revenit în actualitate. Jucătorii fără contract pot încă semna cu echipe, iar Legia are această posibilitate.
Antrenorul Legiei, Edward Iordănescu, își dorea foarte mult să-l aibă în echipă pe fostul său elev de la națională. Totuși, ultima ofertă venită din Varșovia nu a fost pe placul lui Pușcaș. Ulterior, atacantul părea să fie aproape de un transfer în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, iar toate indiciile arătau că mutarea se va realiza.
Se pare însă că transferul nu s-a concretizat, iar atacantul român în vârstă de 29 de ani încă nu are echipă.Legia poate acum să negocieze în liniște cu Pușcaș”, au notat polonezii de la gol24.pl.
Sezonul trecut, George Puşcaş a fost un jucător important pentru Bodrumspor, chiar dacă echipa a retrogradat. În 34 de meciuri, el a marcat 8 goluri şi a oferit o pasă deicisivă în campionat. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi trei goluri în Cupa Turciei.
Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa, şi Bodrum sunt echipele la care a evoluat George Puşcaş în cariera sa.
