Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș. Românul e tentat să semneze - Antena Sport

Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș este Legia Varșovia. Edi Iordănescu, antrenorul polonezilor, încă și-l dorește pe atacantul român sub comanda sa.

George Pușcaș a rămas liber de contract în vară, după plecarea de la Bodrumspor. Atacantul de 29 de ani a fost aproape de o mutare în Liga Portugal, la Guimaraes, însă transferul a picat.

Chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat, George Pușcaș încă poate semna cu altă echipă, ținând cont că e liber de contract. Atacantul a mai fost pe „radarul” celor de la Legia Varșovia în vară, însă pretențiile sale salariale au fost prea mari la momentul respectiv pentru clubul polonez.

„Încă de la începutul verii, presa a relatat că George Pușcaș, jucător cu 46 de selecții în echipa națională a României, ar putea ajunge la Legia Varșovia. Acum, deși perioada de transferuri s-a încheiat, subiectul a revenit în actualitate. Jucătorii fără contract pot încă semna cu echipe, iar Legia are această posibilitate.

Antrenorul Legiei, Edward Iordănescu, își dorea foarte mult să-l aibă în echipă pe fostul său elev de la națională. Totuși, ultima ofertă venită din Varșovia nu a fost pe placul lui Pușcaș. Ulterior, atacantul părea să fie aproape de un transfer în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, iar toate indiciile arătau că mutarea se va realiza.