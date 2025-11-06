Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea - Antena Sport

Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea.

“Peluza Sud a fost prezentă miercuri seară acolo unde legenda a prins viaţă, unde marele Emeric Ienei a scris istorie, în Ghencea“, a anunţat clubul stelist. Tot la arenă, o altă facțiune de suporteri roș-albaștri a afișat un banner care a fost atârnat în zona de exterior a stadionului.

Suporterii Stelei și-au luat “adio” de la legendarul Emeric Ienei

“Un OM care a învăţat generaţii ce înseamnă respectul, modestia şi dragostea pentru Steaua. Un nume care nu se uită. Un suflet care rămâne.

Pentru tot ce ai însemnat, pentru tot ce ai lăsat în urmă, respect etern, nea Imi! Steaua nu te va uita niciodată“, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Stelei, potrivit news.ro.

Suporterii au avut ocazia să meargă pe Ghencea pentru a pune o lumânare și coroane de flori într-o zonă specială amenajată pentru comemorarea fostului mare antrenor și jucător al roș-albaștrilor. De asemenea, la arenă a fost expus și un banner pe care figura următorul mesaj: